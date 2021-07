Sacco rosso: un incontro con le imprese di Valmadrera, Suello, Malgrate e Civate per parlarne

È in programma stasera, lunedì 12 luglio, alle ore 20:30 un incontro su piattaforma Zoom promosso da Silea in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Valmadrera, Malgrate, Civate e Suello dedicato esclusivamente alle utenze non domestiche di questi comuni dal titolo “Il nuovo sacco rosso per commercianti, aziende e artigiani”.

«Obiettivo è avere un confronto sul nuovo sistema di misurazione puntuale appena avviato», fa sapere l'azienda pubblica.

Link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcOuvpjwvHNbTPMFUIlQWeTXWaNlusQIg