Misurazione puntuale: si avvicina l'utilizzo del sacco rosso a Lecco. Giovedì nuova distribuzione in piazza

Il 24 giugno e sabato 26 i sacchi verranno distribuiti a Pescarenico. La nuova raccolta per il rifiuto indifferenziato entrerà in vigore il 1° luglio

Si avvicina l'entrata in vigore del nuovo strumento messo a punto da Comune di Lecco e Silea. La distribuzione dei sacchi rossi per la campagna di misurazione puntuale della raccolta indifferenziata prosegue per tutto il mese di giugno in via Marco D'Oggiono da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 18:30 e sabato dalle 9:30 alle 13 e in centro Lecco, piazza Garibaldi, con il T-riciclo, tutti i giorni dalle 9 alle 13, salvo maltempo.

In aggiunta, in via straordinaria e salvo maltempo, giovedì 24 giugno, sarà operativo anche un gazebo in piazza Era, a Pescarenico, dalle 16 alle 19, oltre che sabato 26 giugno nell'ambito della Festa Lariana.

Il sacco rosso non si compra

«Sono questi gli ultimi giorni di distribuzione massiva dei sacchi rossi necessari alla raccolta della frazione indifferenziata, la cui sperimentazione partirà giovedì prossimo - sottolinea l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi -. L'importante cambiamento che ci aspetta a partire dal 1° luglio va nella direzione di un comportamento sempre più attento nei confronti della gestione dei rifiuti e della loro differenziazione, per un'attitudine che dovrà sempre di più contraddistinguere le nostre abitudini quotidiane. Invito tutti i coloro i quali non lo avessero ancora fatto a ritirare il proprio sacco e a tenersi aggiornati consultando il sito del Comune di Lecco». Ad oggi lo ha ritirato il 72% dei cittadini titolari di un'utenza domestica.

I sacchi sono dotati di codice utenza RFID, non si vendono in negozi e supermercati e sostituiscono in via definitiva il sacco trasparente, che non verrà più ritirato. Possono recarsi nei punti di distribuzione tutti i cittadini residenti a Lecco, anche le utenze non domestiche. Per il ritiro obbligatorio dei sacchi è necessario esibire la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI. Maggiori informazione sulla homepage del sito del Comune di Lecco, a questo collegamento.