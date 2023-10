Il "Salame delle Grigne" di Claudio trionfa al Campionato italiano

I salami valsassinesi primeggiano al Campionato italiano del salame organizzato dall'Accademia delle 5T.

Sugli scudi, nella prestigiosa iniziativa di livello nazionale, l'azienda agricola di Claudio Pigazzi che ha sede a Pasturo. Una realtà piccola ma di qualità che è riuscita a strappare due primi posti: sabato con il salame misto manzo e maiale per la categoria "Salami di non solo maiale" e domenica con il salame di maiale rosa affinato nel fieno "Salami di carni di maiale rosa o misti".

La finale del Campionato italiano si è svolta nel weekend a Sasso Marconi (Bo) nella location di Fattoria Zivieri tra i migliori salami d'Italia. "Eccellenze uniche di piccole realtà che tengono duro in mezzo a mille difficoltà con prodotti unici e inimitabili dalla grande distribuzione - spiega Claudio Pigazzi - È solo grazie ad Accademia delle 5T che tutti noi piccoli 'artigiani' recuperiamo un po' di coraggio per dare sempre il meglio e ne veniamo gratificati".

Come nasce il Salame delle Grigne

Domenica a essere premiato è stato il Salame delle Grigne. "Asciugatura con stufa a legna, stagionatura in cantina a volte per circa sei mesi e affinatura tra i profumi del fieno di monte che dà una nota inconfondibile al sapore e al profumo - prosegue l'allevatore valsassinese - Da un maiale allevato in modo sano, nel rispetto di tutte le regole di benessere animale, allevato a siero di latte, cereali e castagne. Insaccato in budello naturale, legato a mano e completamente naturale. Ingredienti? Solo parti nobili del maiale: filetti, cosce e lonze, sale di Cervia, pepe, vino rosso locale, aglio, spezie naturali e amore e dedizione".