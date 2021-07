Merate: "Accolta l'indicazione della soprintendenza, salvi i pini di Via Verdi"

Merate, salvi i pini di Via Verdi di fronte all'asilo. L'Amministrazione del sindaco Massimo Panzeri avrebbe infatti rinunciato all'abbattimento degli alberi nel parcheggio, tranne due incompatibili con la nuova viabilità. Decisiva, secondo il parere della minoranza, l'interpretazione del parere della Soprintendenza che chiedeva di "ridefinire l'area compresa tra l'asilo e il centro diurno mantenendo i pini esistenti a eccezione di quello situato più a nord".

L'interrogazione di "Cambia Merate!" era scaturita a seguito delle dichiarazioni alla stampa del sindaco Panzeri nelle quali affermava che la Soprintendenza avrebbe fatto riferimento non ai pini marittimi antistanti l'asilo nido, ma agli abeti interni al perimetro del Centro diurno disabili. Ma non solo. «Secondo il sindaco - spiegano i consigliere di Cambia Merate! - la Soprintendenza non avrebbe potuto pretendere alcuna modifica del progetto perché l'abbattimento dei pini marittimi era già previsto nella prima stesura del progetto inviato all'ente milanese molti mesi prima, e in quell'occasione non erano state emesse prescrizioni".

Trattandosi quindi di una variante viabilistica, la Soprintendenza avrebbe potuto chiedere modifiche solo sugli aspetti della nuova versione di progetto. "Una tesi che si è fortunatamente dimostrata sbagliata. Fortunatamente il parere della Soprintendenza era chiaro e inequivocabile, e ciò ha permesso di salvare gli alberi del parcheggio quale 'unico elemento paesaggistico di rilievo dell'area meritevole di essere mantenuto'. Un sopralluogo a fine giugno tra la Soprintendenza, i tecnici dell'Amministrazione e l'ingegner Airoldi ha consentito di chiudere definitivamente la vicenda e salvare quell'angolo di verde".