Centrale nucleare in Lombardia? Per Salvini sarebbe utile a ridurre le spese dei cittadini

Suona l'allarme rincari bollette. Nei prossimi mesi, infatti, le famiglie italiane potrebbero trovarsi a pagare centinaia di euro in più per le forniture. Gli aumenti previsti per l'autunno, secondo il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, viaggerebbero al momento attorno al 40% per l'elettricità e al 31% per il gas, in parte giustificati dall'aumento del costo delle materie prime.

E allora cosa fare? L'ultima idea è quella di costruire una centrale nucleare in Italia per avere energia "di casa", chiaramente con prezzi più contenuti. E una voce, importante, scommette sulla Lombardia. "Costruire una centrale nucleare in Lombardia? E che problema c'è?", ha detto senza troppi giri di parole il leader della Lega, milanese, Matteo Salvini. Parlando a Radio Anch'io su Rai Radio Uno, il leader della Lega ha continuato: "Ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città", ricordando "la presenza di centrali nucleari in tanti Paesi europei". Quindi, ancora il numero uno del Carroccio: "Ha senso andare ancora avanti così, importando l'energia elettrica e pagando la bolletta più cara?"

"Nella Svezia di Greta 8 centrali"

"La Svezia di Greta ha 8 centrali", ha sottolineato Salvini, riferendosi all'attivista per l'ambiente Greta Thunberg. "Ci sono centrali nei centri storici di grandi città: a Copenaghen c'è un termovalorizzatore in centro città, con una pista di sci. L'Italia è l'unico Paese del G8 senza nucleare, oggi sono funzionanti 128 centrali nucleari, di cui 58 in Francia". L'aumento delle bollette, per Salvini, "è il prezzo della transizione green imposta a tappe e tasse forzate dalle Ue sulla testa delle azienda italiane che sono all'avanguardia. Chi paga 100 euro, la maggior parte non è l'energia, ma costi di trasporto, costi delle emissioni della Ue, l'Iva". La soluzione sarà una centrale nucleare in Lombardia?

Degli Angeli (M5S): "La Lega stessa parla di fake"

Così ha commentato Marco Degli Angeli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle: "La risposta della comunicazione di Regione Lombardia, sulle affermazioni di Salvini e Fontana riguardo il nucleare, è l'ammissione del poco valore di credibilità che attribuiscono alle dichiarazioni di Attilio Fontana e di Matteo Salvini. Parlano di fake perché non hanno più pezze giustificative da mettere alle sparate del metodo Lega", conclude il pentastellato Degli Angeli.