L'omaggio spaziale di Samantha Cristoforetti a "Quel Ramo del Lago di Como"

"Quel ramo del lago di Como..." Inizia così, con l'incipit dei Promessi Sposi di Alessando Manzoni il tweet postato questa mattina da Samantha Cristoforetti con due splendide immagini del Lago di Como scattate dallo spazio. L'astronauta - autentico orgoglio italiano - è impegnata da aprile nella Missione Minerva promossa dall'Esa, in qualità di comandante della Stazione Spaziale Internazionale. E proprio da qui ha rivolto un pensiero speciale a uno dei simboli italiani con due immagini nelle quali ben risalta anche il territorio lecchese.

Proprio nella nostra città Samantha Cristoforetti era stata ospite del Planetario di Lecco e del gruppo Deep Space nel novembre del 2010 per un incontro pubblico dedicato al cosmo, molto apprezzato e partecipato. E chissà che quell'esperienza non sia tornata in mente ad Astrosamantha (questo il suo nome su Twitter) nello scattare le due splendide foto - che vi qui riproponiamo - e il testo del suo tweet, un vero e proprio omaggio alla bellezza italiana e in particolare a quella del Lago di Como: "Appena a nord della mia città natale, Milano, il bellissimo Lago di Como è uno dei tanti laghi di origine glaciale del Nord Italia. Il movimento glaciale gli ha dato la sua famosa forma a Y..."

A seguire gli hashtag #CiaoItaly e #MissionMinerva dedicati al suo Paese Natale e all'Esa, l'European Space Agency con la quale è impegnata a bordo della Stazione spaziale internazionale. Già tanti, in pochi minuti, i cuori e i retweet dei followers per questo pensiero letteralmente spaziale.