Al via la nuova stagione del museo dell'agricoltura, tra mondo contadino e tradizioni

Aperta la stagione del museo dell?agricoltura a San Tomaso. Il taglio del nastro si è tenuto ieri alla presenza del sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi che ha voluto ringraziare pubblicamente l?associazione ?La Val de Ier? impegnata a promuovere questo tesoro di storia e tradizioni contadine sulle alture della località di San Tomaso. Presenti anche diversi altri amministratori locali, cittadini, volontari, escursionisti e appassionati di storia locale.

"Un grazie al presidente Mauro Vassena che ha descritto in modo puntuale le nuove foto, didascalie e immagini che accompagnano tutti gli attrezzi, la mobilia, i vestiti, gli arredi della vita contadina dei nostri nonni - ha commentato il sindaco Rusconi - Per me è stato un ricordo particolare: la mia famiglia viene infatti da San Tommaso e mio papà Angelìn è nato lì. È troppo importante riannodare il filo rosso dei ricordi che collegano San Tommaso a Preguda, alla Fornace, al Fatebenefratelli, al Mulino. E poi il valore di una comunità è dato dal contributo che ognuno può fornire per rendere migliore la sua città, come gli amici de La Val di ier, Mauro, Beppe, Carolina, Tino, Giulio, Mario e tutti gli altri impegnati nel valorizzare questo museo".

Sono poi intervenuti l?assessore della Comunità montana Marco Piazza, che ha sottolineato il valore educativo per le scuole del museo, e il parroco don Isidoro Crepaldi, il quale ha rivolto un pensiero ai valori che il museo trasmette, prima della benedizione e del taglio del nastro. Non sono poi voluti mancare alla'inaugurazione della stagione Ines Villa, figlia di Riccardo, primo promotore del museo e la vicesindaco Raffaella Brioni.