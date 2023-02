San Valentino in piazza per Telethon con il cuore di cioccolato

Dopo il grande record del 2022 Telethon Lecco ritorna sulla piazza. Sabato 11 febbraio e domenica 12 in piazza Garibaldi saranno presenti i volontari di LTM - Lecchese Turismo Manifestazioni - con un banchetto solidale e in particolare con i cuori di cioccolato, un'ottima idea regalo in vista di San Valentino.

"Regalare un cuore di cioccolato a chi si ama è un bellissimo gesto che può anche aiutare la ricerca sulle distrofie muscolari e su tutte le altre malattie genetiche rare - dichiara Renato Milani, coordinatore Telethon della Provincia di Lecco - È proprio dalle storie dei pazienti affetti dalle malattie genetiche rare, dalle loro storie, uniche e spesso inascoltate, che trae linfa la ricerca che sosteniamo, ed è per tutti l’impegno a migliorarla di giorno in giorno".

"Ricordiamoci che la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura - aggiunge Milani - Per continuare con successo sulla strada del sostegno alla ricerca medico scientifica, che sta già dando importanti risultati, abbiamo bisogno anche di voi. Vi aspettiamo quindi in piazza Garibaldi Lecco sabato 11 e domenica 12 febbraio, con orario continuato dalle 9 alle 18".