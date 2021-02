Passeggiate romantiche e viste da sogno: cosa fare a San Valentino nel Lecchese

Un San Valentino diverso dal solito: oggi, domenica 14 febbraio, si celebra la festa degli innamorati per la prima volta in epoca pandemica. La rinnovata zona gialla in Lombardia esclude le serate a causa del coprifuoco (e della chiusura di bar e ristoranti alle ore 18) ma tiene viva la possibilità di godersi, sempre con distanziamento e mascherine indossate, una domenica con la propria anima gemella. E la previsioni meteo sembrano garantire una giornata sì fredda, ma di sicuro bel tempo.

Quali sono i posti più suggestivi da scegliere per questa occasione speciale? La nostra redazione ne ha selezionati cinque per proporli ai lettori in questo San Valentino domenicale.

Varenna: la passeggiata degli innamorati

Uno dei luoghi più romantici di tutta la nostra provincia è Varenna, che offre quella che in tutta Italia (anche grazie a recenti trasmissioni televisive) è conosciuta come la "passeggiata degli innamorati": il paese è un suggestivo borgo di pescatori, da visitare con calma, passeggiando romanticamente sul lungolago, per ammirare i riflessi dell'acqua e le facciate delle case variopinte, che arrivano direttamente sulla riva del lago.

Aperto il Giardino botanico di Villa Monastero

La dimora di Villa Monastero apre le porte del Giardino botanico dalle 10 alle 17. Per questo romantico fine settimana le coppie potranno trascorrere San Valentino in un luogo speciale. Il Giardino botanico, con i suoi vialetti affacciati sul lago e un'eccezionale varietà di piante e di essenze botaniche, è infatti la meta ideale per tutti coloro che desiderano trascorrere una romantica giornata.

Passeggiata fra lago e monti ad Abbadia Lariana

Pochi paesi della riviera lariana possono offrire scenari suggestivi come Abbadia Lariana. Acquattata sulle rive del lago e ai piedi del gruppo delle Grigne, il comune propone svariate opzioni agli innamorati, dalla passeggiata panoramica lunga più di un chilometro in riva al Lario all'imbocco del Sentiero del Viandante verso la Valchiavenna, senza dimenticare una località che - raggiungibile in meno di un'ora di salita - è ormai diventata celebre anche fuori dai confini provinciali, la Cascata del Cenghen.

Terrazza panoramica ai Piani Resinelli

Il Belvedere ai Resinelli (Foto Oscar Mozzanica)

I Piani Resinelli costituiscono da sempre uno dei luoghi più affascinanti per gli innamorati, con i loro silenziosi sentieri tra i boschi. La passeggiata del Parco Valentino, ad anello, dura circa un'ora, a un'altitudine superiore ai mille metri, per un dislivello di 171 metri. La partenza è proprio dalla località che sovrasta, come un balcone naturale, Lecco e i suoi laghi, e che ultimamente si è arricchita di una terrazza panoramica, al Belvedere, in grado di offrire una veduta unica di Lecco, del lago e della Brianza, sporgendosi fino a dieci metri nel vuoto.

Corenno Plinio, tra i Luoghi del cuore

È ormai stabilmente la prima località lecchese tra i "Luoghi del cuore" del Fai votati sul web dagli utenti: parliamo di Corenno Plinio, borgo medievale situato sulla sponda orientale del lago nel comune di Dervio e facilmente raggiungibile dalla Strada Provinciale 72. Molte, e racchiuse nella piccola frazione, le attrazioni da visitare, dalle caratteristiche "calogge" (le ripide scalinate) alla chiesa di San Tommaso di Canterbury, ai vari punti panoramici e a suggestive darsene.

