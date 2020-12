Santa Maria Hoè, sotto l'albero di Natale un messaggio di speranza

Anche il Comune di Santa Maria Hoè allestisce il proprio albero di Natale. Inaugurato nella giornata di giovedì 3 dicembre in Piazza Mercato di fronte al Municipio, l'abete addobbato per le festività porta con sé una gradevole sorpresa.

«Sotto all'albero abbiamo affisso un "pacco regalo" in cui tutti (grandi e piccini) potranno imbucare un loro messaggio di speranza per il nuovo 2021 - spiega il sindaco del comune brianzolo, Efrem Brambilla - Vanno benissimo lettere o disegni, anche in forma anonima che verranno raccolti e pubblicati con l'anno nuovo. Quello in corso è stato un anno difficile, vi auguriamo buone feste e un anno decisamente migliore» è l'auspicio del primo cittadino.

L'albero verrà acceso nei prossimi giorni, e sempre nei prossimi giorni verranno realizzati molti altri allestimenti natalizi a Santa Maria Hoè.