Gli impianti green saranno attivati nelle prossime settimane. Il sindaco: "22 Kw per ciascuna presa, funzionano anche contemporaneamente. In futuro realizzeremo anche quelle per le bici"

Installate le prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Santa Maria Hoè. Lo ha reso noto il sindaco Efrem Brambilla ricordando che gli impianti green saranno attivati nelle prossime settimane. "In futuro realizzeremo anche quelle per le biciclette, 22 Kw per ciascuna presa, funzionano anche contemporaneamente - precisa inoltre Brambilla - Il sistema di ricarica AEVV impianti consente di ricaricare il proprio veicolo utilizzando varie mobile app".

Come ricaricare l'auto elettrica

Per ricaricare l’auto elettrica è possibile scaricare gratuitamente ad esempio l’App evway da App Store (per iPhone) o Play Store (per telefoni Android) od anche utilizzare il QR code presente sulla stazione. Una volta aperta l’App effettuare il login cliccando sull’area “Profili” (icona al centro nella barra in basso). Successivamente cliccare su “Non sei ancora registrato” e seguire la procedura di registrazione del profilo. All’interno della sezione “profilo” sarà poi possibile associare un metodo di pagamento della ricarica (carta di credito/ Paypal/Applepay...). Navigando sulla mappa, vengono visualizzati tutti i punti i ricarica in tutta Europa.

Sulla mappa si ha accesso alle informazioni principali dei punti di ricarica, inclusa la possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato di disponibilità della stazione. Nel caso in cui si volesse effettuare una ricarica senza però registrarsi sull’App, è possibile attivare e pagare la singola ricarica tramite QR code presente sotto le prese della stazione. Inquadrando il QR, è possibile accedere ad una pagina web e inserire il codice della presa: si aprirà una pagina con tutte le informazioni legate al pagamento. Per necessità e segnalazioni inerenti la ricarica: +39 02 60060220.

Il parcheggio di via Trento trasformato in una "smart area"

Le colonnine di ricarica di Santa Maria Hoè si trovano in via Trento, frazione Tremonte. "In questi anni abbiamo fatto diventare il parcheggio una smart area perché abbiamo installato: casetta dell'acqua, cash dispenser, colonnine elettriche, e nei prossimi Giorni verrà attivato il servizio Wi-Fi alla’aperto - ha aggiunto infine il sindaco Efrem Brambilla - Ringrazio il consigliere Valentino Scalambra che ha collaborato con me in questa iniziativa".