Raccolta sperimentale dei sacchi rossi chippati, indifferenziata ridotta del 50%

È terminato nelle scorse ore il giro di controllo a Santa Maria Hoè e a La Valletta Brianza (scattato lunedì mattin all'alba) per ispezionare sul campo la raccolta sperimentale dei sacchi rossi chippati in tutto il territorio dei Comuni.

Un risultato che ha soddisfatto il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, caui spetta la delega al ciclo integrato dei rifiuti per i comuni dell'Unione. «La produzione di rifiuti indifferenziati è diminuita del 51%, i camion hanno raccolto la metà dei rifiuti prodotti mediamente prima dell'ottobre 2020 - spiega Brambilla - È aumentata in maniera esponenziale la raccolta differenziata, dappertutto. Finalmente hanno incominciato a fare la raccolta differenziata anche in quelle zone in cui "tradizionalmente" purtroppo non la si faceva e venivano conferiti quasi esclusivamente rifiuti indifferenziati».

È presto per tracciare bilanci definitivi, ma l'effetto è già evidente: totale assenza di casi di abbandono dei rifiuti fuori dai centri abitati. «Pochissimi coloro che hanno sbagliato il colore del sacco - prosegue Brambilla - Per coloro che hanno conferito sacchi diversi da quello rosso con codice Rfid: abbiamo etichettato i sacchi; attendiamo che li ritirino i proprietari e li rimettano correttamente nel sacco rosso. Se non dovessero farlo mercoledì passiamo a ritirarli noi. Abbiamo annotato vie e numeri civico, informeremo puntualmente questi utenti. Ora tolleranza, ma poi partiremo con sanzioni verso coloro che espongono altri sacchi che non siamo quello rosso. Voglio congratularmi con i cittadini - prosegue il sindaco - siete stati bravissimi. Siete un grande esempio. Un risultato tanto positivo non se lo aspettava nessuno. Complimenti. Avete dimostrato di essere persone attente e civili. Avete affrontato questo esperimento sociale con molta serietà. I sacchi non si pagano e non sono collegati a una tassa, nonostante questo il risultato è stato straordinario».

Perché i sacchi sono più piccoli

I sacchi, spiegano dal Comune di Santa Maria Hoè, sono più piccoli per: