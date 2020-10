Lecco: la Scuola Primaria "Santo Stefano" ha tagliato il traguardo dei cinquant'anni

Bel traguardo per la Scuola Primaria "Santo Stefano", Istituto scolastico a cavallo tra via Alcide De Gasperi e via Ca' Rossa, nel rione che dà il nome alla scuola stessa. Il primo ottobre, infatti, è stato tagliato il cinquantesimo anniversario dall'apertura, avvenuta nel 1970: «Questa settimana la nostra scuola ha festeggiato un compleanno speciale - si legge sul sito relativo all'Istituto Comprensivo Lecco 1 -. Ha compiuto 50 anni!».

A corredo delle parole sono state inserite alcune fotografie relative agli articoli pubblicati all'epoca sulla stampa locale: «Il primo articolo della cronaca locale che parla di noi è del 26 settembre 1969 e, come potete vedere dal titolo, anche 50 anni fa il problema era sempre quello: lo spazio! Ma, nonostante tutto, la scuola entra in funzione e dal 1 Ottobre 1970 bambini e docenti abitano queste mura: davvero 50 anni di storie, di voci e di emozioni!».