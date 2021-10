Lo sci alpinismo debutta nel programma olimpico a Milano-Cortina 2026

Una notizia che farà contenti i tanti appassionati lecchesi della disciplina: le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 ospiteranno per la prima volta nel programma che assegna le medaglie anche lo sci alpinismo.

L'annuncio è arrivato alla sessione del Cio in corso a Tokyo, che ha votato all'unanimità l'introduzione della disciplina. Verranno assegnati cinque titoli olimpici: due maschile e due femminili, più uno misto; le gare saranno sprint, individuale e staffetta mista.

Sarà Bormio a ospitare il programma olimpico dello sci alpinismo, nonostante la forte candidatura di Albosaggia, considerata in Valtellina la vera "mecca" della disciplina. Non sono mancate, come riportano i colleghi di Sondrio Today, polemiche a riguardo.

Fontana: "Ulteriore sviluppo turistico"

L'Italia va considerata tra le nazioni più forti nello sci alpinimo, molto praticato anche dai lecchesi. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana nei giorni scorsi ha esultato commentando l'arricchimento dei Giochi: "Un altro evento importante in Valtellina. Ci sono tutte le prospettive a Bormio per un notevole sviluppo non solo turistico ma in tutti i settori nel quale eccelle. Bisogna capire che le Olimpiadi non dureranno solamente due settimane, ma i prossimi cinque anni e gli anni successivi" ha aggiunto.

Antonio Rossi su Instagram

Così Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza con delega agli eventi sportivi di Regione Lombardia, ha salutato l'introduzione dello sci alpinismo nel programma olimpico con una story sul proprio profilo Instagram. Rossi, leggenda dello sport italiano e internazionale, vanta cinque medaglie ai Giochi estivi, di cui tre d'oro.