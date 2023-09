La ScigaMatt fa il pienone: sold out, al via 1.200 atleti

Anche quest'anno la ScigaMatt fa sold out. Saranno 1.200 gli atleti al via alla gara più pazza di Lecco, attesi atleti da tutta la provincia e anche fuori dalla Lombardia.

Grande la soddisfazione del comitato organizzatore, che dopo lo stop forzato causa pandemia covid 19 non si aspettava un'edizione da record.

Tante le novità sul percorso della 10^ edizione, in primis la partenza; in collaborazione con il Politecnico di Milano porte aperte del Polo Territoriale di Lecco dalle ore 9.30 di sabato 16 settembre per ultimare le consegne di pettorali e pacchi gara, distribuzione che inizia, negli stessi spazi, già dalle 19.30 fino alle 21.30 di venerdì 15 settembre.

Dalle ore 12 presso l'area della partenza inizierà l'animazione in collaborazione con Sergione In Comitiva che alle ore 14.30 darà il via ufficiale alla corsa.

Tutti gli ostacoli

Nell'area della "Piccola" saranno posizionati gli ostacoli simbolo delle passate edizioni: Commandos Touchdown, Paratori Adventure e Muur de paja. A seguire il percorso risalirà la città di Lecco lungo via Arlenico, via Badoni, via Rivolta, via Valle del Pieno, via Tagliamento e giunti in viale Montegrappa i concorrenti entreranno nell'abitato di Acquate caratterizzato da strade, stradine, muri, fiumi, sentieri e vere pareti verticali che porteranno gli atleti sino alla località di Cavagiozzo dove presso il baitello degli Alpini di Acquate sarà posizionato il difficile ostacolo Armageddon. L'arco del traguardo sarà come di consueto presso il Sagrato della Parrocchia di Acquate, ma prima bisognerà superare la Ramada e The Last Dance; quindi in totale saranno 33 gli ostacoli posti sul percorso dall'Organizzazione.

A seguire, presso l'oratorio di Acquate, spazio alle premiazioni e per celebrare al meglio la 10^ edizione, oltre a premiare i primi 3 classificati sia uomini sia donne, il concorrente più giovane e il concorrente più anziano giunti al traguardo, il gruppo più numeroso, quest'anno verrà riconosciuta la fantasia degli atleti, premiando le 10 più belle maschere. Immancabile la cucina aperta dalle ore 19 e dalle 21 la ScigaNight, musica dal vivo con gli Aquaraja.