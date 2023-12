Scioperi alla Gilardoni: a gennaio le parti si confronteranno

Gli scioperi alla Gilardoni di Mandello del Lario non sono passati inosservati. Venerdì 29 dicembre, presso il palazzo comunale, il sindaco ha incontrato il dottor Luigi e la dottoressa Marta Gilardoni: nell'incontro è stata data “concreta disponibilità a un confronto con le rappresentanze sindacali nel prossimo mese di gennaio. La volontà di tutte le parti è quella di lavorare nell'interesse dell'azienda e dei suoi lavoratori, in un momento decisamente particolare per il mercato di riferimento”, spiega il primo cittadino mandellese. L'invito del sindaco è stato quello di “evitare momenti di scontro per tornare a momenti di confronto costruttivo”. La data dell'incontro sarà fissata al rientro dalle feste.

Sciopero anche a Barberino del Mugello

Per venerdì 29 dicembre sono state proclamate altre 8 ore di sciopero dopo quelle del 13 e 20 dicembre. Le sigle sindacali hanno così riassunto le motivazioni: “Di fronte alla prolungata indisponibilità della proprietà della Gilardoni Vittorio di Mandello del Lario a confrontarsi con le rappresentanze dei lavoratori in merito ai problemi emersi in azienda - legati al mancato riconoscimento del premio di risultato e agli impegni disattesi su inquadramenti, stabilizzazioni e politiche occupazionali -, la Rsu e le organizzazioni sindacali Fiom Cgil Lecco e Fim Cisl Monza Brianza Lecco fanno seguito alle mobilitazioni del 13 e 20 dicembre scorsi e convocano per venerdì 29 dicembre 2023 8 ore di sciopero”, che si terranno nello stabilimento di viale della Costituzione, 32.

Non è finita: “Un’analoga iniziativa sarà organizzata la prossima settimana, con data da definirsi, nello stabilimento di via della Carletta, 11. Anche nel sito produttivo di Barberino di Mugello (Firenze), dove i lavoratori soffrono le stesse problematiche di quelli mandellesi, la Rsu e le organizzazioni sindacali stanno programmando l’astensione dal lavoro”.