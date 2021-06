Mercoledì 30 giugno sciopero nazionale dei lavoratori del settore igiene ambientale

Proclamato per mercoledì 30 giugno 2021 lo sciopero nazionale dei lavoratori dell'igiene ambientale (Elettrico e Gas Acqua). Domani mattina, dalle ore 10, i lavoratori del settore terranno un presidio sotto la Prefettura di Lecco.

Motivo della protesta indetta Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è l'articolo 177 del Codice degli Appalti (Legge 50/2016), le cui proroghe applicative scadranno il 31 dicembre 2021, e che obbligano le aziende concessionarie a esternalizzare e frammentare l'80% di tutte le attività oggetto di concessione, anche quando svolte direttamente dai propri dipendenti, destrutturando così un servizio fondamentale per le comunità locali. Per non dire delle decine di migliaia di posti di lavoro che saranno messi a rischio, azzerando le garanzie occupazionali e contrattuali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Anche in Lombardia, e con le categorie Cgil, Cisl e Uil dei settori dell'energia, nell'ambito della giornata di sciopero di 24 ore (e nel rispetto dei servizi minimi essenziali), si terranno presidi unitari davanti o nelle immediate vicinanze delle Prefetture cittadine.

"Lo sciopero di domani, 30 giugno, è importante per le lavoratrici e i lavoratori dell'igiene ambientale ma anche per le cittadine e i cittadini - fanno sapere dalle segreterie sindacali - Non si possono esternalizzare servizi pubblici essenziali e di qualità. I referendum del 2011 sono stati vinti e quel voto va rispettato. In gioco c'è anche il rispetto della democrazia"