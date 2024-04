Ihi Spa, i lavoratori scaricano la sindacalista: “Fatti inventati”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Alla luce delle recenti azioni messe in atto da una precisa sigla sindacale (scioperi, comunicati, articoli di giornali, reclami al sindaco, denunce non veritiere a Consiglieri di Parità, ecc...) noi lavoratori IHI teniamo a precisare che non condividiamo assolutamente tali iniziative che purtroppo ci vedono nostro malgrado coinvolti. In tanti anni di lavoro in IHI non ci siamo mai sentiti discriminati o molestati in nessun modo, né da preposti né tantomeno da altri colleghi. Vogliamo continuare a lavorare in questa azienda ancora per tanti anni e·non vogliamo che qualcuno rovini la nostra immagine inventando fatti mai accaduti. A nostro avviso questi sono piani che mirano a ledere l'immagine dell'azienda per motivi personalistici. Per questo motivo non vogliamo essere rappresentati dalla sindacalista M.F.

A tal proposito alleghiamo una raccolta firme che certifica il nostro pensiero.