"La festa non si vende", lo sciopero di Pasqua proclamato nel negozio in centro

"La festa non si vende". Sciopero di Pasqua contro il lavoro nei giorni festivi da parte dei lavoratori del punto vendita H&M di Lecco, in accordo con la Cgil. L'iniziativa di protesta è in programma nel negozio di abbigliamenti di via Roma per la giornata di domani, domenica 9 aprile, ed è stata illustrata in un volantino distribuito nelle scorse ore dal sindacato nel quale si annuncia appunto l'astensione dal lavoro per Pasqua. In grafica anche l'uovo a tema, con lo sciopero come "sorpresa".

"Le lavoratrici e i lavoratori del punto vendita H&M di Lecco dichiarano la loro contrarietà all'apertura del negozio per la giornata di Pasqua e chiedono il rispetto del significato e del valore sociale delle festività. Ricordiamo che il nostro ordinamento riconosce come finalità primaria della festività la soddisfazione del bisogno del lavoratore di sviluppare la propria personalità mediante la partecipazione alla vita sociale, familiare e religiosa".

"Le apertura nei giorni festivi non hanno portato vantaggi - spiegano infine lavoratori ed esponenti della Filcams Cgil Lecco - è solo aumentata la precarietà, quindi diciamo no all'apertura dei negozi a Pasqua: la festa non si vende".