Lecco, gli studenti scioperano e scendono in piazza

Anche gli studenti lecchesi sciopereranno. Venerdì 17 novembre i giovani prenderanno parte allo sciopero studentesco internazionale per chiederanno “a gran voce la garanzia di un reale diritto allo studio”. Dalle prime ore di mattina i ragazzi si incontreranno per confrontarsi e manifestare insieme in piazza Garibaldi. In Lombardia sono previste moltissime manifestazioni, sotto lo slogan Ora Decidiamo Noi.

La data scelta per la mobilitazione internazionale non è casuale: segna l'anniversario delle brutali uccisioni di studenti e docenti cecoslovacchi che si opponevano al regime nazista. In Italia si terranno vari eventi che commemoreranno la giornata, che nel tempo è diventata l'occasione adatta rivendicare il diritto allo studio e la necessità di dare agli studenti un ruolo più protagonista nel sistema educativo.

Lo sciopero degli studenti del 17 novembre

L'organizzazione è dell'Unione degli Studenti e coinvolge i ragazzi di tutta Italia. Sono quattro i temi fondamentali per cui l'Unione degli Studenti si batte: la riforma della rappresentanza studentesca, perché gli studenti devono avere il diritto a decidere nelle loro scuole, la riforma dei Pcto, una ridiscussione dei fondi e i finanziamenti al diritto allo studio, i servizi di benessere psicologico all’interno delle scuole.

Allo sciopero degli studenti si aggiunge anche quello del personale scolastico, docente e ATA a tempo determinato e indeterminato proclamato per la stessa giornata dalle sigle sindacali.