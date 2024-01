Scommesse sportive, quanto si spende in provincia di Lecco

Quanto si spende nelle province d'italia per le scommesse sportive? Lo rende noto in un report diramato oggi, 19 gennaio, Agimeg, l'agenzia di stampa del mercato dei giochi. Napoli, Roma e Milano guidano questa particolare classifica rekativa all'anno 2023, forti anche dell'elevato numero della popolazione residente.

"Tutta Italia si 'divide' il podio delle province dove si è speso di più in agenzia nelle scommesse sportive nel corso del 2023 - fa sapere Agimeg - Dal sud al nord passando per il centro, lo scorso anno ha visto le tre province di Napoli, Roma e Milano primeggiare tra tutte. In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi. Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 143,2 milioni di euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 65,3 milioni di euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle scommesse sportive in agenzia di 48,5 milioni di euro. Nella top five, anche Caserta (34.816.906 euro) e Palermo (33.565.278 euro)".

Scommese e vincite in euro: i dati di Lecco e delle province vicine

Venendo al nostro territorio, tra la città di Lecco e la sua provincia, nel corso del 2023 si sono spesi 9.492.959,81 euro in scommesse sportive. in totale le vincite ammontano 2.277.100,59 euro. Per legger meglio il dato, possiamo patagonarlo a province con un numero di residenti simile o di poco superiore alla nostra (337.380 abitanti), come possono essere Cremona (giocati 10.808.700,05 euro, vinti 2.517.586,05) Catanzaro (23.214.305,18 euro - 5.244.905,47 euro), Novara (17.001.447,27 euro - 3.926.966,78 euro) o Sassari (10.075.467,60 euro - 2.576.733,00 euro).

Per quanto riguarda le province confinanti con il Lecchese, ecco i dati dei "cugini" di Como (20.940.944,39 euro giocati - 5.941.709,06 euro vinti); della provincia di Bergamo (47.680.676,41 euro - 10.660.768,24 euro), di quella di Sondrio (7.283.126,20 euro - 1.760.953,90 euro) e di Monza Brianza (41.069.620,17 euro - 10.263.969,08 euro).