Lecco: scomparso don Fabio Baroncini. «Riferimento per tante famiglie e studenti»

Cordoglio a Lecco per la scomparsa di don Fabio Baroncini, spirato all'età di 78 anni all'alba di lunedì 21 dicembre a Maggianico, rione di Lecco, al termine di una lunga malattia. Nato a Morbegno (Sondrio) il 28 febbraio 1942, aveva ricoperto ruoli importanti in Comunione e Liberazione e aveva speso parecchio del suo tempo all'interno dell'Oratorio di Pescarenico. Laureatosi in Teologia, negli anni ha ricoperto incarichi nel Milanese prima far ritorno in città.

Il funerali saranno celebrati mercoledì 23 dicembre alle ore 14.30 nella Basilica di San Nicolò. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Castello.

Il cordoglio dell'Amministrazione comunale