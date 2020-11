Molteno: scomparso l'ex sindaco Franco Riva. Il ricordo di Antonio Rusconi, primo cittadino di Valmadrera

Giovedì 12 novembre è scomparso Francesco Riva, per tutti Franco Riva, già Sindaco del Comune di Molteno tra gli anni ‘80 e ‘90. «Lo ricordiamo per la sua autorevolezza e per l’intuizione lungimirante di aver pensato all’attuale Villa Rosa quale sede del Municipio. La sua storia umana si sovrappone a quella politica e rappresenta, con gli altri Sindaci succeduti nel tempo, una generazione di testimoni autentici per i più giovani», lo ricorda l'Amministrazione.

Rusconi: «Sindaco concreto e attento»

Al ricordo si è unito anche Antonio Rusconi, attuale sindaco di Valmadrera: «Uno dei sindaci più popolari e stimati del gruppo di persone formate da Augusto Spreafico, maestro in politica e nella vita. Franco Riva è stato un sindaco concreto, attento ai problemi e ci ritrovavamo sia sui campi di calcio, poichè era stato Presidente del Molteno, sia alle cene organizzate dai sindaci e dagli amministratori di quegli anni ogni Natale per farci gli auguri. Faceva parte di quella schiera di amministratori popolari per cui gli ideali e i valori in politica non erano parole retoriche. Lo ricordo con gratitudine per tutto il bene che ha fatto per la sua comunità e il suo territorio».