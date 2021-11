La sostenibilità a tavola: l'Alberghiero di Casargo fa scuola

Sono stati due giorni all’insegna della sostenibilità quelli appena trascorsi alla scuola alberghiera di Casargo. Mercoledì e giovedì il Cfpa ha infatti ospitato la prima tappa di Arc Academy, progetto educativo promosso da Arc Italia, rivolto alle tre scuole alberghiere più prestigiose d’Italia con la collaborazione dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia. L'istituto valsassinese è stato scelto in particolare per rappresentare l’eccellenza formativa nel Nord Italia.

La sostenibilità è un tema caro al Gruppo Arc che, da più di vent’anni, oltre a realizzare prodotti in vetro, un materiale riciclabile per natura e riutilizzabile all’infinito, ha perseguito l’ambizione di innovare all'interno di un'economia circolare. Con i suoi prodotti in vetro Arc offre soluzioni sostenibili e vere alternative alla plastica, in termini di prezzo, salute, sicurezza e tutela ambientale. Questi gli argomenti trattati durante la masterclass del primo giorno, durante la quale gli alunni del Cfpa hanno dimostrato un grande interesse nell’apprendere tutti i segreti del vetro. Focus sul vino con il contributo di Nicola Bonera, sommelier dell’AIS Lombardia che ha dedicato la sua lezione agli abbinamenti vino/calice sempre con una particolare attenzione al tema sostenibilità nel settore enologico.

Dalle lezioni dei sommelier alle prove pratiche

Durante il secondo giorno invece gli studenti si sono cimentati in una sfida per mettere in pratica le nozioni acquisite, proponendo nuove soluzioni più sostenibili sia in cucina che in sala affrontando 4 prove tematiche di mise en place, mixology, cucina e pasticceria. Il team vincitore avrà l’opportunità di visitare la sede produttiva di Arc ad Arques, nel nord della Francia, per continuare il percorso di formazione.

"Siamo molto felici di aver ospitato la prima tappa di Arc Academy - ha commentato Marco Cimino, direttore del CFPA Casargo - I nostri studenti si sono dimostrati interessati ad un argomento che tocca sempre di più la loro generazione, quello della sostenibilità. Siamo convinti che questa due giorni abbia rappresentato uno scambio proficuo di conoscenze, opinioni ed insegnamenti".

"Un ponte green tra giovani e aziende"

"In Italia c’è ancora poca cultura del vetro, è necessario intervenire con i giovani, per insegnare loro il valore di questo nobile materiale rispetto ai materiali non riciclabili - commenta Matthias Delrue, direttore Sud Est Europa Gruppo Arc - Quest’attività di formazione vuole essere un ponte tra scuola e Azienda per guidare i giovani nel loro futuro lavorativo. Non solo, le scuole saranno il centro di approfondimento di un tema di grande attualità ed importanza: la sostenibilità in cucina".