Ripresa delle lezioni in presenza: approvato il piano dei controlli anti-assembramento

In vista della prossima ripresa dell'attività didattica in presenza nelle scuole di secondo grado della provincia il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha nuovamente riunito il Tavolo di Coordinamento per esaminare, anche alla presenza dei Responsabili territoriali delle Forze di polizia, il piano dei controlli anti-assembramento predisposto per agevolare i flussi di studenti in entrata ed uscita da scuola e l’ordinato utilizzo dei mezzi pubblici. Nel corso dell'incontro, che si è svolto in videoconferenza, è stato condiviso il Piano Operativo che prevede le misure di supporto finalizzate ad evitare assembramenti ed a gestire le criticità che dovessero verificarsi in relazione agli spostamenti della popolazione studentesca presidiando i punti maggiormente sensibili. In particolare sono stati indicati, tra i punti da presidiare, le stazioni ferroviarie, le principali fermate del trasporto pubblico locale in prossimità degli istituti scolastici, i punti di passaggio obbligato per transito da fermate a strade comunali.

Palla al Questore

Il dispositivo di monitoraggio e controllo dei flussi di studenti pendolari si avvarrà anche del volontariato di protezione civile, con compiti informativi alla popolazione studentesca e alla cittadinanza in generale, oltre che di segnalazione alle Forze dell'ordine di situazioni critiche cui rivolgere particolare attenzione. La pianificazione prevede che a cura dei COC dei Comuni, sede degli Istituti scolastici di scuola secondaria di | secondo grado o di Centri di Formazione Professionale (Lecco, Calolziocorte, Casatenovo, Monticello, Colico, Merate, Oggiono e Valmadrera), vengano individuati i punti di maggiore criticità e svolta attività di raccordo della Polizia locale con i Volontari della Protezione Civile coinvolti territorialmente. Il Questore di Lecco, in un apposito Tavolo Tecnico, definirà, nel dettaglio, il dispositivo operativo, coordinando tutte le forze in campo nell'attuazione delle procedure concordate.

Il Tavolo di Coordinamento Provinciale, istituito presso la Prefettura di Lecco, continuerà a svolgere la propria attività di verifica e monitoraggio sul generale andamento della pianificazione che, come noto, si pone a valle di un più ampio dispositivo che coinvolge attivamente le Istituzioni scolastiche ed i gestori del trasporto pubblico locale e ferroviario in uno sforzo corale volto a consentire la ripresa delle attività didattiche in condizioni di massima sicurezza. A tal fine, oltre alle disposizioni relative allo scaglionamento degli orari di ingresso (8:00-9:40) e di uscita (11:20, 12:10, 13:00, 13:50) degli studenti ed al potenziamento delle linee del Trasporto Pubblico Locale (incremento del 53% delle corse extraurbane e del 50% delle corse urbane, con l’impiego anche di bus a noleggio), è in avanzata fase di studio un’app implementata dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, per consentire agli studenti di effettuare una sorta di prenotazione online del mezzo di trasporto pubblico che intendono utilizzare e verificare in tempo reale se sia effettivamente fruibile, secondo le percentuali di riempimento previste. ll dettaglio degli orari delle corse, opportunamente potenziate, è pubblicato sui siti web delle aziende di trasporto coinvolte.

L'app implementata dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale consentirà agli studenti di acquisire, sin dal primo download, informazioni sull'orario dei mezzi pubblici da e per le destinazioni interessate, con particolare riferimento agli Istituti Scolastici Superiori e, in un secondo momento, a valle di un successivo sviluppo dell’applicazione, consentirà anche di esprimere sulla stessa applicazione una preferenza per il servizio bus prescelto, ricevendo una risposta in tempo reale sulla fruibilità dello stesso servizio, secondo le percentuali di riempimento previste dalla normativa vigente. Con riferimento al potenziamento delle linee del trasporto pubblico locale, l’Atpl ha quantificato l'incremento in 74 corse giornaliere in più, pari ad oltre 2200 km al giorno aggiuntivi, ottenuti con l'aumento della flotta pari a 38 nuovi mezzi, di cui 17 messi a disposizione dalle aziende di NCC, attraverso specifici accordi. Il dettaglio degli orari delle corse, opportunamente potenziate, sarà pubblicato in tempo utile sul sito web dell’Atpl, consultabile attraverso il seguente indirizzo: https://www.leccotrasporti.it/oraristampabili.asp.

«Le misure possono assicurare un rientro in sicurezza»

«Sono convinto - ha affermato il Prefetto De Rosa - che le misure adottate, grazie al contributo di tutti, possono concorrere ad assicurare il rientro a scuola in sicurezza, insieme ai comportamenti corretti anche all’esterno della scuola e al di fuori dei mezzi di trasporto. Per questo rivolgo un appello a tutti gli studenti affinché continuino a dimostrare il grande senso di responsabilità che finora li ha contraddistinti». Anche da parte dei Sindaci, in prossimità della riapertura delle scuole superiori, sarà svolta una capillare campagna informativa per richiamare l’attenzione di tutti, ed in particolare degli studenti, sui corretti comportamenti da tenere per contenere la diffusione del contagio.