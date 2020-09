Caso di Coronavirus in una scuola di Calolzio

Caso di covid in una scuola di Calolziocorte. Una decina di giorni fa è risultato positivo al tampone un bambino dell'asilo di Foppenico. L'Ats ha inviato la comunicazione al Comune e la scuola, che fa capo all'Istituto comprensivo di Calolzio guidato dal dirigente Tiziano Secchi e dalla vice Brunella Frigerio, ha subito fatto scattare le misure di prevenzione e sicurezza sanitaria previste dal protocollo. I compagni di classe sono stati sottoposti al tampone e nessuno è per fortuna risultato positivo. Si parla di un "sottogruppo" della classe, circa 12 bambini su un totale di una 20.

Sembra che il piccolo risultato positivo, le cui condizioni di salute sono presto migliorate, si trovasse già a casa per un lieve raffreddore. Le misure di prevenzione, di cui si è avuto conferma solo oggi, sono così scattate nei giorni a cavallo del voto referendario e la chiusura provvisoria già programmata avrebbe permesso di contenere ulteriormente eventuali disagi.

Le misure organizzative portate avanti dal personale scolastico e dalla direzione in collaborazione con Ats e Comune hanno funzionato nel modo corretto.

«Avevamo predisposto una linea di azione per l'eventualità che si verificasse un caso di covid, le direttive sono state seguite in modo appropriato e non ci sono stati problemi - conferma il dirigente Tiziano Secchi - I tamponi dei compagni di classe sono risultati negativi e i bambini sono rientrati all'asilo nei giorni scorsi, tutto è già stato risolto».