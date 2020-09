Ripartenza delle scuole, Linee Lecco: «Consegnate le mascherine agli studenti, mezzi a disposizione per gli spostamenti»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Come da progetto e programma di collaborazione tra Comune di Lecco e la Società Linee Lecco oggi, martedì 1° settembre 2020, l'Amministratore Unico della Società Linee Lecco Mauro Frigerio ha consegnato all'Assessorato Istruzione del Comune di Lecco, le mascherine per bambini e bambine di tutte le scuole dell'infanzia (statali e paritarie) e per allievi/e di tutte le scuole dell'obbligo (statali e paritarie) cittadine.

L'Assessore all'Istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi ha confermato che le mascherine verranno distribuite a tutte le scuole dell'infanzia e dell'obbligo (statali e paritarie) a partire da lunedì 7 settembre 2020 così da permetterne la consegna a singoli/e bambini/e e allievi/e nel primo giorno di attività. Inoltre, sempre come da progetto e programma di collaborazione tra Comune di Lecco e la Società Linee Lecco, l'Amministratore Unico Mauro Frigerio ha consegnato, all'Assessore all'Istruzione del Comune di Lecco Clara Fusi, le tessere per i docenti delle scuole dell'obbligo (statati e paritarie) da utilizzare per gli spostamenti, gratuiti, sui mezzi della Società Linee Lecco per le attività didattiche fuori aula/sede scolastica. Il progetto di collaborazione prevede che allievi e e docenti (al massimo 26 allievi e 2 docenti per ogni singola corsa) possano utilizzare gratuitamente i bus di Linee Lecco per attività didattiche fuori aula/sede (visite a musei, mostre, parchi, ecc...cittadini) per tutto l’anno formativo 2020/2021.

Per motivi e procedure di organizzazione/sicurezza per Covid-19 l'utilizzo gratuito dei mezzi dovrà essere comunicato e chiesto, dai dirigenti scolastici, con un preavviso di 48 ore alla Società Linee Lecco.

