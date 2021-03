Scuola e Covid, «servono sensibilità e sostegno verso le famiglie»

Le associazioni Age, Agedo, Agesc, Art. 26, Faes, Famiglie Arcobaleno, Generazione Famiglie, Moige, seguono con attenzione l'andamento dei contagi da virus Covid 19, e si dichiarano estremamente preoccupate per il costante innalzamento di questi numeri che ultimamente si registrano in modo più marcato anche tra bambini e giovani.

Preoccupa i sodalizi anche il rinnovarsi di provvedimenti repentini di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, prima in ampie zone della Lombardia e poi, con l’Ordinanza n. 714/21, inserendo tutta la regione nella fascia "arancione rinforzato". Ecco perché le associazioni hanno scritto e diretto una lettera ai vertici istituzionali di Regione Lombardia.

«Ci preme rilevare - spiegano nel documento - come questi interventi incidono pesantemente sul trinomio famiglia-scuola-lavoro, che sono inscindibili tra loro, e sul benessere degli alunni,

siano essi bambini o adolescenti. Com'è possibile riorganizzare dalla sera alla mattina i tempi di vita di una famiglia con figli (spesso anche più di uno) che frequentano la scuola? Com'è possibile rivedere dalla sera alla mattina l'organizzazione scolastica considerando che le lezioni in presenza non sono assimilabili alla Dad? Com'è possibile riorganizzare dalla sera alla mattina una qualsiasi attività lavorativa (sia di produzione che di servizi, e a maggior ragione per i luoghi di cura) se non sai quanti collaboratori saranno costretti ad assentarsi per la cura dei propri figli? Insomma, sarebbe stato sufficiente far decorrere questi provvedimenti dal lunedì

successivo per lasciare maggior serenità d'azione a chi oggi non sa dove aggrapparsi

per far conciliare le proprie esigenze di vita familiare e lavorativa».

Le richieste avanzate

«Riteniamo opportuno - prosegue il documento - sollecitare i livelli istituzionali di Regione Lombardia a tenere conto delle richieste che provengono da noi genitori, le cui famiglie sono un

insostituibile "ammortizzatore sociale" la cui azione rischia di essere gravemente

compromessa da provvedimenti affrettati e inopportuni. Richiamiamo quindi la vostra attenzione sui seguenti punti per non penalizzare ulteriormente la didattica in presenza, da svolgersi in ambienti controllati e sicuri: