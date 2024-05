Obiettivo raggiunto: la scuola rinasce nel nome di Marika

Obiettivo raggiunto, nel nome di Marika. Sono stati infatti raccolti i fondi necessari per ristrutturare una scuola elementare a Kragujevac, in quella Serbia dove la compianta volontaria lecchese aveva portato molti aiuti e tanta umanità. Per ricordare l'amica Marica Ara, a inizio febbraio l'associazione Mir Sada - progetto per la pace di Lecco aveva deciso di promuovere una raccolta fondi per realizzare una mediateca, un'aula di informatica, l'ufficio insegnanti e un parco giochi presso la scuola del quartiere di Botunje, nella periferia di Kragujevac. "La città dove Marika per anni si è impegnata in azioni solidali e di supporto concreto alle famiglie - avevano ricordato gli operatori di Mir Sada - La copertura dei costi del lavoro ammonta a 15.000 euro". La cifra è ora stata raggiunta.

"Siamo estremamente soddisfatti di comunicare che la cifra necessaria per coprire i costi di tutti i lavori preventivati, che ammontavano a 15mila euro, è stata raggiunta a superata - confermano i portavoce di Mir Sada - Alla data odierna abbiamo raccolto 18.940 euro grazie al contributo di circa 100 donatori, segno evidente che i semi che Marika ha lasciato con la sua testimonianza di solidarietà, fratellanza e ricerca continuano a dare i loro frutti".

Nel prossimo mese di giugno una delegazione di volontari lecchesi si recherà a Kragujevac' per l'inaugurazione della rinnovata scuola elementare in memoria di Marika. "La raccolta fondi prosegue e con i soldi che risulteranno in avanzo rispetto ai costi del progetto potremo finanziare l'acquisto di materiale scolastico e tecnologio per completare al meglio la sistemazione della nuova scuola. Intendiamo inoltre acquistare materiale specifico da donare all'associazione di aiuto e sostegno per le persone non udenti del comune di Kragujevac. Ringraziamo tutte le persone, le associazioni, i gruppi che hanno partecipato a questa raccolta nel nome della nostra indimenticabile Marika".

Per partecipare a "Una scuola per Marika" basta fare un bonifico intestato a Associazione progetto per la Pace - Mir Sada - IT41 B 030 6909 60610 0000 189601 - presso banca Intesa Sanpaolo - causale: "Una scuola per Marika".