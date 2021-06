“PretenDiamo Legalità”, la primaria di Introbio vince le selezioni nazionali

Il lavoro realizzato dagli alunni della scuola Cademartori è stato premiato al concorso della Polizia. Riconoscimenti anche per l'Istituto Maria Ausiliatrice e per il Fiocchi di Lecco

La scuola primaria di Introbio premiata dalla Polizia di Stato. Nella mattinata di oggi, giovedì 3 giugno, il Questore di Lecco Alfredo D’Agostino - nell’ambito della Cerimonia di premiazione nazionale tenuta e coordinata a Roma in modalità live streaming dall’Ufficio Relazione Esterne, Cerimoniale e Studi Storici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ha proceduto presso la scuola primaria “G. Cademartori” di Introbio, alla premiazione degli alunni della classe terza.

I piccoli alunni valsassinesi sono infatti risultati vincitori della selezione nazionale, nella categoria “arti figurative” (manifesti, fotografie, disegni, collage), della 4^ edizione del concorso-progetto “PretenDiamo Legalità”, con il lavoro dal titolo “La casa nel bosco”.

Alla premiazione il Questore D'Agostino, la docente Benedetti, il dirigente Cazzaniga e il sindaco Airoldi

Alla premiazione hanno preso parte il sindaco di Introbio Adriano Stefano Airoldi, il dirigente scolastico Renato Cazzaniga e la docente Antonia Benedetti, referente del concorso. Il lavoro premiato si presenta come un grande libro, all’interno del quale, pagina dopo pagina, tutte disegnate, dipinte e realizzate con cura dagli alunni, si sviluppa un bellissimo ed originale racconto, che vede protagonisti i vari animali che vivono nel bosco, incentrato sui valori dell’amicizia, della saggezza e del rispetto delle regole. Il lavoro è stato arricchito anche a livello tecnologico con un QR-Code, attraverso il quale si può vedere ed ascoltare la storia del libro con le voci degli alunni della classe.

Obiettivo del progetto la promozione della legalità

Il progetto/concorso ha avuto quale obiettivo la promozione della legalità, attraverso i temi del rispetto delle regole, del corretto utilizzo di internet, dei social e dei valori della Costituzione che, insieme all’amicizia, alla libertà ed alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di domani e per la costruzione di una società responsabile.

L’iniziativa, destinata agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado si è sviluppata attraverso momenti di interazione e confronto a cura di personale della locale Questura, con incontri che, in ragione dell’emergenza epidemiologica, hanno avuto luogo attraverso lo strumento della video-conferenza.

I lavori di Ima e Fiocchi: “Dante on dark side of the web” e “Un gioco mortale”

A livello provinciale sono risultate vincitrici, oltre alla citata classe 3^ della scuola primaria di Introbio, per le scuole secondarie di primo grado la classe 3^B della scuola “Istituto Maria Ausiliatrice” di Lecco, con l’elaborato dal titolo “Dante on dark side of the web”, mentre per le scuole secondarie di secondo grado la classe 5^V dell'istituto superiore Fiocchi di Lecco, con il lavoro dal titolo “Un gioco mortale”. I lavori dei partecipanti al concorso, al quale hanno preso parte numerose scuole di oltre 70 province italiane, sono stati valutati da un’apposita Commissione Centrale del citato Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale in Roma.

Il Questore, nel rivolgere i i propri complimenti agli alunni vincitori del concorso per la realizzazione del bellissimo elaborato, ringraziando il professor Cazzaniga, la maestra Benedetti e la scuola Cadematori per l’ottima riuscita dell’iniziativa, ha richiamato le parole recentemente pronunciate dal Presidente Mattarella il quale ha ricordato che “ora tocca ai giovani” scrivere la storia della Repubblica per la costruzione di una società fondata sui valori di amicizia, solidarietà e rispetto delle regole.