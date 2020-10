Commissione inchiesta Covid-19: definita una proposta di lavoro

Si è tenuta oggi a Palazzo Pirelli la seconda riunione dell'Ufficio di Presidenza della "Commissione di inchiesta sull'emergenza Covid-19", insediatasi lo scorso 21 settembre.

Il presidente Gian Antonio Girelli (Pd), il vicepresidente Mauro Piazza (Forza Italia) e il consigliere segretario Marco Mariani (Lega) hanno individuato una proposta di lavoro in termini contenutistici e metodologici che sottoporrano all'attenzione della Commissione in occasione della prima seduta, convocata per lunedì 12 ottobre alle ore 11.

«Per rispetto dei commissari e del ruolo istituzionale della Commissione, e consapevoli che la nostra proposta dovrà prima essere valutata e condivisa dalla stessa Commissione, non possiamo rilasciare alcuna anticipazione sulla bozza che abbiamo predisposto e che sarà presentata lunedì durante i lavori della seduta. La seduta, come previsto e indicato dal Regolamento generale, si terrà a porte chiuse. Una volta che programma, contenuti e metodo di lavoro saranno stati condivisi da tutti, sarà poi nostra cura darne adeguata e tempestiva informazione», sottolineano Girelli, Piazza e Mariani.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro dodici mesi ed è composta da tre consiglieri per i gruppi consiliari più consistenti (Lega, Forza Italia, Partito Democratico e M5Stelle) e da un consigliere per gli altri gruppi.

Oltre ai tre componenti dell'Ufficio di Presidenza, fanno parte della Commissione Roberto Anelli e Alessandra Cappellari (Lega), Gianluca Comazzi e Ruggero Invernizzi (Forza Italia), Marco Fumagalli, Monica Forte e Gregorio Mammì (M5Stelle), Carmela Rozza e Jacopo Scandella (PD), Franco Lucente (FdI), Luca del Gobbo (NcI), Manfredi Palmeri (Energie per la Lombardia), Giacomo Cosentino Basaglia (Lombardia Ideale), Viviana Beccalossi (Gruppo Misto), Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), Patrizia Baffi (Italia Viva) e Michele Usuelli (Più Europa - Radicali).