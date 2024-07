In calo il numero di single lecchesi che scelgono di acquistare casa

Sono sempre meno i single lecchesi che acquistano casa. Se subito dopo l'era covid la percentuale di persone 'sole' ad avere concluso compravendite era arrivata al 33% (nel 2022), ora il dato è in calo, seppure non ancora ai livelli del 2019, quando fu del 29,5%.

L'analisi delle compravendite effettuate in provincia di Lecco (capoluogo compreso) attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa evidenzia che nel 2023 il 68,7% è stato concluso da famiglie (coppie con o senza figli) e il 31,3% da single.

A Lecco e provincia le famiglie evidenziano una maggiore propensione all'acquisto di case vacanza rispetto ai single (4,7%) e prevalgono anche per quanto riguarda gli acquisti per investimento (22,5% contro 11,7%). In generale, rispetto al 2022, non si segnalano particolari variazioni rispetto alle quote di mercato registrate anche nel 2023.

Le tipologie di casa acquistate

Le famiglie acquistano mediamente tipologie più ampie rispetto ai single, ma vediamo quali sono le proporzioni tra le diverse tipologie per le due categorie analizzate: il trilocale è la tipologia più compravenduta sia dalle famiglie sia dai single (rispettivamente con il 50% e con il 37,3%), ma passando al due locali emergono differenze importanti con una quota del 12,5% per le famiglie contro il 30,7% dei single. Consistente anche il divario per quanto riguarda le soluzioni indipendenti e semindipendenti che compongono il 23,2% delle compravendite da parte di famiglie, mentre per i single si fermano al 17,3%.

A Lecco e provincia nel 2023 il 57,4% delle famiglie ha comprato con l'ausilio di un mutuo, quota che scende al 45,5% per quanto riguarda i single. Rispetto al 2022 le famiglie evidenziavano percentuali più alte di acquisti con mutuo, mentre per i single non si segnalano variazioni di rilievo.