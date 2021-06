Sentieri digitali 2021, un tour reale e virtuale nelle bellezze di Malgrate

Sabato 26 giugno, in mattinata, nella cornice del Lungolago, si è svolta la presentazione ufficiale della nuova segnaletica turistica di Malgrate. "Ci diciamo spesso - ha introdotto l'incontro il sindaco Flavio Polano, con a fianco l'assessore alle politiche giovanili Sara Cipriano - che siamo un paese turistico; ecco un altro passo concreto. Abbiamo un progetto pluriennale di riscoperta degli angoli caratteristici del paese, poco conosciuti dai malgratesi stessi; ad esempio si potrebbe studiare il recupero di alcune cappellette o tanto altri luoghi da far conoscere, perché siamo un bel borgo".

A due passi, proprio all'ingresso della piazzetta sul Lungolago, un totem con la cartina di Malgrate, come anche in piazza Alpini e ben sei indicazioni su altrettanti punti caratteristici del centro storico: Palazzo Agudio-Consonni, Palazzo Agudio (sede municipale), Cappella della Crocetta, il vecchio molo, La filanda e Casa Reina-Stabilini. Tutto in formato digitale, perché non si tratta solo di un'operazione turistico-culturale, ma anche di un'azione all'interno delle politiche giovanili del comune di Malgrate e del più ampio progetto "Sentieri digitali", nell'ambito di Living land "La comunità che vive".

Frutto di un laboratorio con sei giovani

La realizzazione della cartellonistica e dei suoi contenuti è frutto di un primo laboratorio con sei giovani. Come occasione di formazione prelavorativa. Sono stati tre di loro a prendere parola, guidati dagli esperti dell'agenzia Keepcom, che hanno illustrato il metodo seguito, dalla raccolta delle informazioni, delle immagini, alla loro digitalizzazione e impostazione grafica. "Ma è stata anche l'occasione - hanno aggiunto - per imparare a lavorare in gruppo, mentre la nostra esperienza scolastica è soprattutto individuale, impostata sul merito del singolo. Qui abbiamo tanti contenuti - altra espressione da ricordare - a portata di telefonino, anziché nascosti in biblioteca". (l'url è visitmalgrate.it).

Attorno a loro tante persone, a rappresentare la rete che ha permesso quest'operazione: innanzitutto la parrocchia San Leonardo rappresentata dal parroco, don Andrea Lotterio, che ha ricordato come sia un'opera di misericordia l’aiuto a chi non conosce e non sa. Poi l'Azione Cattolica, non solo coi soci e i responsabili lecchesi, ma anche con lo stesso presidente diocesano Gianni Borsa, che ha così sintetizzato il progetto: "In quest'azione, senz'altro, da diffondere e far conoscere c'è molto: l'attenzione e il protagonismo dei giovani da non trascurare, l'attenzione al territorio, alla nostra identità, con anche gli aspetti non secondari di arte e fede; e infine uno sguardo al futuro

dato dal digitale".