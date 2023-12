Le polemiche non fermano il convegno "Oltre la Censura". Tutto esaurito al Lavello

Sala gremita al Lavello di Calolziocorte. Circa cento persone hanno preso parte a "Oltre la Censura", la conferenza per capire i mass media nei tempi di guerra organizzata da Redazione Zenit all'interno della sala conferenze del Monastero di S. Maria del Lavello per “orientarsi tra comunicazione, propaganda e manipolazione delle opinioni. Una necessità viste le crisi nazionali e internazionali che continuano a susseguirsi incessantemente e le relative narrazioni che orientano l'opinione pubblica”.

Serata aperta da Luca Caremi, del circolo culturale "Il Pungolo" e assessore comunale calolziese, che ha voluto replicare alle polemiche nate in questi ultimi giorni: “Hanno detto che questo è un pericoloso covo dell'ultradestra. Non so a quale titolo si possa attaccare questa etichetta, Zenit si occupa di quaderni d'informazione e di geopolitica, la presenza di Lilin è una garanzia: catalogare le persone, demonizzare i momenti di dibattito e informazione è un sistema di censura”, la replica del moderatore.

In collegamento dall'Arabia Saudita lo scrittore Nicolai Lilin, celebrato autore di "Educazione Siberiana”, che negli ultimi anni ha dato alle stampe “Putin, l’ultimo Zar", “Ucraina, la vera storia” e ”La guerra e l’odio”: “Fate attenzione quando qualcuno vuole cercare di spiegarvi in modo facile qualcosa di complesso - ha spiegato nel suo intervento Lilin -. Questa è una guerra di informazione. L’occidente ha fornito a Ucraina l’impianto mediatico, l’arma più importante”. Ex collaboratore di "La Repubblica" e "L'Espresso", oltre che di Rai e Mediaset, lo scrittore di fama internazionale ha ricordato che “la guerra in Ucraina è scoppiata nel 2014 e non nel 2022”, ma anche che le sue collaborazioni sono terminate circa un anno e mezzo fa “perché le varie testate si sono rifiutate di riportare la realtà oggettiva degli avvenimenti, prestandosi a un'attività di propaganda più che di informazione”.

Microfono passato quindi a Marcello Berera di Redazione Zenit, intervenuto sulle recenti polemiche spiegando come la democrazia si preservi “incentivando il dibattito e non cercando di ostacolarlo”. Presentando il nuovo quaderno "Armi di Informazione", ha aggiunto che “nelle nuove guerre ibride il ruolo dell'informazione e della comunicazione, anche nelle sue deviazioni della propaganda e della manipolazione delle opinioni sono componenti fondamentali di questi nuovi conflitti, dove gli obiettivi e le vittime sono principalmente i civili e le loro opinioni”.

“La partecipazione entusiasta da parte della cittadinanza è la risposta migliore che potessimo dare alle inutili polemiche di qualche personaggio alla disperata ricerca di visibilità”, hanno commentato gli organizzatori al termine della partecipata serata calolziese.