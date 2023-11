Pienone in sala per "Educare tra le sfide": “Le scuole a fianco delle famiglie”

Grande partecipazione e interesse alla serata di mercoledì 15 novembre organizzata dall’Associazione delle scuole dell’Infanzia paritarie di Lecco con a tema "Educare tra le sfide". La presidente Angela Fortino ha introdotto sottolineando l’importanza per le famiglie di essere sostenute e accompagnate nella meravigliosa ma non scontata opera dell’educare i figli.

“È bello vedere una sala piena in una serata in cui ci vogliamo aiutare a riflettere sulla sfida dell’educare e sulle sfide che l’attuale società ci mette davanti con stereotipi di fronte ai quali nn sempre è facile mantenere la barra dritta. Educare è possibile solo se c’è un adulto che si pone come tale, solo se c’è un adulto che sa qual è il suo posto e qual è il suo ruolo e se lo gioca fino in fondo e solo se l’adulto sa a quali persone riferirsi per farsi aiutare in quest’azione che non è mai scontata, che a volte provoca, che può essere anche faticosa e che non sempre da i frutti corrispondenti alle attese. Ecco allora che le nostre scuole vogliono mettersi al fianco delle famiglie nell’azione educativa e, quotidianamente, ogni gesto che viene fatto, rappresenta una modalità per introdurre il bambino alla realtà di cui deve essere protagonista attraverso la relazione con un adulto significativo per lui che si pone come guida e riferimento nella sua crescita e nella scoperta di valori buoni e del mondo”.

Il dottor Novara, uno dei più noti pedagogista in Italia, ha travolto i presenti con la sua grande ironia dentro la quale ha però saputo inserire tutti i principi della pedagogia a partire proprio dai diritti dei bambini di avere madri e padri che si giocano i loro ruoli in maniera diversificata e complementare, del diritto dei bambini di essere rispettati per quello che sono e cioè persone che hanno dinamiche (tra cui l’immaginario), tempi e possibilità di reazioni diverse rispetto a quelle degli adulti, ha parlato anche delle necessità dei bambini nella fascia di età 0-6 di essere indirizzati ad avere abitudini che poi diventano regole di vita e anche dell’importanza di avere le giuste ore di sonno. Ha inoltre sottolineato la pericolosità del “fai da te” di genitori che si affidano ai blog che “rispondono a tutte le domande” ma che sono dannosissimi e che quando si parla di educazione bisogna affidarsi alla scienza. Ha lanciato anche l’idea di sportelli pedagogici in città.

La presidente Fortino ha voluto anche rimarcare che quando si parla di diritti dei bambini, in tanti si riempiono la bocca ma, purtroppo, di fatto, non sono tutti ritenuti tali a livello universale. “Basti pensare al diritto alla vita e alla cura continuamente calpestati anche nella nostra società “civile”; basti pensare a quello che sta accadendo in questi giorni: in Medioriente c’è stata una diabolica strage di bambini uccisi in maniera indicibile (neanche fossimo tornati ai tempi di Erode); la conseguenza immediata è stata una reazione che ha portato all’uccisione di altri bambini; in Inghilterra si susseguono sentenze di morte e l’ultima vittima è la piccola Indy; nel Mar Mediterraneo sono sepolti troppi bambini... Sono fatti sconvolgenti di fronte ai quali non possiamo restare spettatori passivi. E quindi, anche in risposta a questi fatti, aiutiamoci tra noi adulti ad avere giudizi chiari e, il senso di questa serata con il dottor Novara, è anche questo”.

La serata è stata anche l’occasione per una raccolta fondi da destinare alle scuole paritarie che in Toscana hanno subito danni a causa dell’alluvione.