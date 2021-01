Servizio Civile presso Biblioteca e Comune di Valmadrera: aperti due progetti, quattro posti a disposizione

La scadenza per caricare la propria candidatura rimane per le ore 14.00 di lunedì 15 febbraio 2021

Il Comune di Valmadrera offre a 4 giovani, con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, l’opportunità di partecipare a due progetti di Servizio Civile volontario.

Il progetto “Valorizzazione del sapere e del patrimonio dello spazio alpino: volontari per la cultura locale” mette a disposizione tre posti presso la Biblioteca Civica/Ufficio di Cultura di Valmadrera, mentre il progetto “Strategia Alpina e Sviluppo Sostenibile: Volontari per l’Ambiente in Lombardia e Piemonte” mette a disposizioone un posto presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Valmadrera.

Possono partecipare anche i ragazzi congedati dal servizio militare o che hanno già svolto il servizio civile obbligatorio, ma non coloro che hanno già svolto il servizio civile in qualità di volontari (il bando completo con i requisiti su www.scanci.it). I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Il Comune effettuerà una selezione dei volontari in base alle domande pervenute. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile. La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni. La domanda di partecipazione deve essere esclusivamente presentata attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

La piattaforma DOL, che consente di compilare la domanda di partecipazione e di presentarla, ha una pagina principale “Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni (1-Progetto; 2-Dati e dichiarazioni; 3-Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”.

Guida per la compilazione: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/

I progetti aperti a Valmadrera

Caratteristiche generali del progetto:

25 ore settimanali di servizio

6 giorni di attività ogni settimana

durata dei progetti: un anno, con decorrenza dal 30 settembre 2021

assegno mensile di servizio di € 439,50

4 posti disponibili

Al termine dell’esperienza di Servizio Civile verrà rilasciato ad ogni volontario un attestato con le attività svolte durante l’anno e le competenze acquisite.

Per informazioni sul progetto di Servizio Civile i candidati possono contattare:

Per il primo progetto:

Biblioteca di Valmadrera, Via Fatebenefratelli 6

tel. 0341 205226,

mail biblioteca@comune.valmadrera.lc.it

Per il secondo progetto: