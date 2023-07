Shopping di sera a Lecco, ecco la notte dei saldi

Cresce l'attesa per il primo giovedì di luglio con i negozi aperti in occasione di "Shopping di Sera Lecco". Dopo un mese di giugno reso complicato anche dal meteo, i commercianti si augurano un mese di luglio decisamente più scoppiettante. A dare una mano anche il calendario: infatti giovedì 6 luglio inizieranno ufficialmente i saldi estivi.

"C'è grande fermento e molta fiducia tra i negozianti per quella che potremmo definire 'La notte dei saldi' - sottolinea il presidente di Federmoda Lecco, Oscar Riva - questa felice coincidenza ha indubbiamente accresciuto le attese di tutto il comparto. Credo ci siano tutte le condizioni perché Shopping di Sera possa dare ottimi riscontri a luglio. Lo ripeto: si tratta di un'opportunità per i commercianti di Lecco, che hanno così l'occasione di un'apertura coordinata dei negozi che da sempre piace ai residenti e ai turisti. Ringrazio gli esercenti che anche quest'anno hanno voluto sostenere economicamente Shopping di Sera, aderendo all'iniziativa".

Shopping di Sera Lecco è una manifestazione coordinata da Confcommercio Lecco per unire le forze dei singoli esercenti della città in occasione delle aperture dei negozi il giovedì in orario serale. Sette gli appuntamenti in calendario: tre si sono svolti a giugno (15-22-29), quattro invece sono in calendario a luglio (6-13-20-27). Per promuovere l'iniziativa sono attive anche le pagine Facebook e Instagram dedicate a Shopping di Sera Lecco. Ecco le attività aderenti.

