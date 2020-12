Teleriscaldamento: aggiornamento sul progetto di teleriscaldamento, a metà gennaio un nuovo approfondimento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il Comitato Ristretto di Silea – organismo eletto dall’Assemblea Intercomunale – riunitosi martedì sera in forma allargata al fine di rappresentare tutti i circondari della provincia e i comuni interessati direttamente all’opera (Malgrate, Valmadrera e Lecco), è stato aggiornato in merito allo stato di avanzamento dell’analisi del progetto di teleriscaldamento presentato dalla società Varese Risorse.

In particolare, dopo un’introduzione del presidente di Silea Domenico Salvadore, sono state presentate le relazioni del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesco Pezzagno e del Prof. Avv. Paolo Sabbioni, referenti rispettivamente della parte tecnico-procedurale e della parte legale.

Al termine dell’incontro, il Comitato Ristretto di Silea ha deciso di riaggiornarsi a metà gennaio, per un nuovo approfondimento, in considerazione della complessità del progetto e della sua valenza per il territorio. Il Comitato ha inoltre convenuto sulla necessità di mantenere il riserbo sul progetto finché il provvedimento di aggiudicazione non verrà adottato dai competenti organi societari, rispettando così un iter procedurale dettato da una normativa complessa e delicata come quella degli appalti pubblici.