Valmadrera: settantamila euro per completare il pagamento del campo in erba sintetica. Le iniziative del Comitato

In settimana il Comitato per il campo sintetico dell’oratorio di Valmadrera si è ritrovato in oratorio per definire le prossime iniziative di raccolta fondi e fare il punto della situazione economica. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha impedito tutte le iniziative all’aperto come la partita con i Bindun, il torneo giovanile nazionale intitolato a Rita Pozzi, il torneo della Polisportiva Valmadrera e la cena comunitaria in oratorio organizzata tutti gli anni a settembre.

Di contro si è provveduto alla manutenzione annuale da parte di Limonta Sport con l’aggiunta d'intaso prestazionale e il ripristino delle perfette condizioni del campo, con un’ulteriore spesa di oltre 3.500 euro. Complessivamente, a fronte di un investimento di 315.000 euro, mancano da raccogliere gli ultimi settantamila euro.

Le iniziative del Comitato

«Subito si è organizzata una vendita su prenotazione di torte fatte in casa: telefonando a Michela (340 7853667) entro mercoledì 28 ottobre è possibile prenotare la propria torta per poi ritirarla sabato 31 ottobre ’20 dalle 10 alle 13 in oratorio. Possiamo anche consegnarla a domicilio, basta comunicarlo alla prenotazione. Il costo della torta è 15 euro ed è possibile scegliere tra crostata alla marmellata, crostata al cioccolato, torta alle mele, torta morbida tipo plumcake», spiegano dal Comitato.

A seguire, per le feste natalizie, ci sarà la vendita di panettoni, quest’anno disponibili anche per le aziende «che desiderassero regalarli ai propri clienti o dipendenti». Saranno già ritirabili da fine novembre ed anche in questo caso si procederà con la prenotazione telefonica, con un costo di 10 euro a panettone.

Continua infine la campagna Trecuori, con la raccolta voucher presso il supermercato Sigma di Valmadrera, la farmacia di Caserta, il centro medico “Il Cuneo”. Anche in questo caso si punterà ad un rilancio ed una maggiore pubblicizzazione di tale iniziativa in atto ormai da più di 2 anni che ha permesso un’ottima raccolta fondi.