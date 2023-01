Sistema museale della Provincia di Lecco: 51 realtà si presentano al territorio

Il Sistema Museale della provincia di Lecco si presenta: dal 9 al 20 gennaio, nella sede di Confcommercio in piazza Garibaldi a Lecco, durante gli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18) saranno disponibili una nuova brochure bilingue e pannelli esplicativi, che illustrano tutte le nuove realtà museali aderenti.

Il Sistema Museale della provincia di Lecco ha raggiunto il cospicuo numero di 51 adesioni: musei, raccolte museali e beni culturali, distribuiti nell’intero territorio provinciale, offrono ai visitatori una nutrita offerta turistica, che ben rappresenta il ricco e vario patrimonio artistico e naturalistico.

L'iniziativa nella sede di Confcommercio Lecco

Il Sistema è stato recentemente selezionato tra le esperienze di rete più significative sul territorio a seguito di un’indagine nazionale articolata in antenne regionali sostenuta da Regione Lombardia e Icom Lombardia ed è stato presentato a novembre 2021 al convegno internazionale organizzato da Icom Patrimonio culturale in connessione: prospettive e sviluppi della gestione integrata.

Questa iniziativa consolida la proficua collaborazione con Confcommercio Lecco, iniziata nel 2015 in occasione di Expo con la creazione di 10 percorsi turistico-culturali denominati Simple Ways con un approfondimento legato ai prodotti tipici del territorio e la realizzazione di una App dedicata, e proseguita negli anni successivi con il progetto Wow cultura, una card comune di accesso ai musei.

"Il Sistema museale - commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e la consigliere provinciale delegata a cultura e turismo, Fiorenza Albani - è uno strumento per ottimizzare i processi di valorizzazione del patrimonio del territorio e opera come servizio culturale rivolto alla conservazione dei beni musealizzati e alla trasmissione dei saperi e delle identità, favorendo la partecipazione attiva delle comunità e rendendola consapevole del proprio patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico".

Tra gli obiettivi aumentare i visitatori e coinvolgere le scuole

"Una delle caratteristiche che accomuna tutti i musei, le raccolte e i beni culturali aderenti al Sistema è infatti quella di rappresentare la memoria collettiva delle comunità locali, di cui sono custodi e interpreti. Il nostro obiettivo per il prossimo triennio - aggiungono Hofmann e Albani - è quello di intensificare la promozione comunicativa delle realtà esistenti, di ampliare il target di interesse e di incrementare il numero dei visitatori con un occhio di riguardo alle scolaresche”.

"Siamo lieti di ospitare nella nostra storica sede questo evento, che permetterà di valorizzare ulteriormente la nostra eredità culturale - sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati - Un modo efficace per far meglio conoscere il nostro territorio caratterizzato dalla presenza di tanti luoghi di interesse storico, artistico, architettonico e paesaggistico diffusi nel lecchese, lungo il ramo orientale del Lario, nella Valsassina, in Val San Martino e in Brianza, e di rendere nota l’operosità di questi luoghi".