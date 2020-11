Lavoratori della Sittel in presidio: «Senza stipendio da tre mesi»

"Sittel Spa tre mesi senza stipendio". È solo uno degli striscioni affissi fuori dalla prefettura nella mattinata di mercoledì, quando alcuni dipendenti della Sittel di Colico hanno manifestato a causa di una situazione aziendale pesante per loro. Insieme ai lavoratori della società che fa cablaggio per le telecomunicazioni anche la Slc Cgil Lecco. Sono circa 50 i dipendenti dell'azienda che da tre mesi non ricevono stipendi. Ma la società non versa loro nemmeno le indennità di trasferta e i fondi pensionistici.

«A settembre la dirigenza di Sittel aveva condiviso con noi un percorso di rientro dei pagamenti, ma non ci sono stati passi avanti - afferma Fabio Gerosa, segretario generale della Slc lecchese - Pochi giorni fa, infatti, l'azienda ha comunicato che non poteva pagare nemmeno la terza mensilità in arretrato, ma che avrebbe corrisposto il 50% fra qualche giorno e la metà restante entro novembre. Ma per i lavoratori è fondamentale ricevere gli stipendi: anche loro hanno spese da sostenere. E anzi, hanno dovuto pagare di tasca propria spese anche per gli strumenti di lavoro per riuscire ad andare fisicamente a lavorare sui cantieri».

Per tutti questi motivi i dipendenti hanno deciso di organizzare un presidio (seguendo tutte le normative anticovid) sotto la Prefettura e incontrare il prefetto Castrese De Rosa, insieme a Gerosa e a Diego Riva, segretario generale della Cgil Lecco. «Ci ha ricevuti e ha assicurato che ci aiuterà a far pervenire le nostre richieste al ministero dello Sviluppo economico - sottolinea Gerosa - per far sì che sia aperto un tavolo di confronto con l'azienda e che sia firmato un accordo definitivo che porti al pagamento degli stipendi e a un miglioramento delle condizioni di lavoro, unitamente e in coordinamento con tutti i cantieri Sittel presenti sul suolo nazionale (Lombardia, Toscana, Sardegna, Emilia Romagna)».