L'inquinamento è un ricordo: l'aria nel cielo di Lecco è sempre buona

L'aria nel cielo di Lecco città è buona. Il trend continua a essere confortante e in controtendenza rispetto a gran parte degli altri capoluoghi lombardi, in particolare quelli della Pianura padana. Traffico e riscaldamento domestico, principali fattori di emissione di polveri sottili, non sembrano produrre i danni degli anni scorsi, a testimonianza di un'attenzione maggiore e di misure servite a ridurre l'inquinamento.

Da inizio anno si sono verificati solo 8 superamenti del valore limite di 50 microgrammi al metro cubo per quanto riguarda il Pm10, le polveri sottili. L'attuale normativa 'consente' fino a 35 giorni all'anno con una media giornaliera superiore ai 50 µg/m³.

Negli ultimi giorni di aprile i valori si sono leggermente rialzati (ma sempre abbondantemente entro i limiti), in concomitanza del calo termico che ha costretto a riaccendere gli impianti di riscaldamento domestico. La pioggia dei giorni scorsi dovrebbe contribuire a ripulire l'aria.

Le micropolveri sottili non preoccupano. Per il Pm2.5, il particolato più sottile, i dati di Arpa Lombardia continuano a evidenziare un quadro rassicurante: in nessun giorno del mese di aprile si è raggiunto il limite per la salute di 25 µg/m³.

Come ogni anno in prossimità dell'estate, con l'alzarsi delle temperature, inizia a farsi largo l'ozono (O3): nell'ultima settimana la massima media mobile sulle 8 ore è risultata 118 microgrammi al metro cubo, appena sotto il valore obiettivo di 120 µg/m³. Anche questo dato, tuttavia, con le piogge dei giorni scorsi dovrebbe tornare temporaneamente su valori decisamente più 'verdi'.

Particelle Pm10 a Lecco

2024/04/01, 4

2024/04/02, 3

2024/04/03, 5

2024/04/04, 7

2024/04/05, 15

2024/04/06, 16

2024/04/07, 11

2024/04/08, 19

2024/04/09, 19

2024/04/10, 3

2024/04/11, 8

2024/04/12, 17

2024/04/13, 21

2024/04/14, 16

2024/04/15, 17

2024/04/16, 8

2024/04/17, 3

2024/04/18, 6

2024/04/19, 4

2024/04/20, 3

2024/04/21, 3

2024/04/22, 4

2024/04/23, 4

2024/04/24, 8

2024/04/25, 8

2024/04/26, 10

2024/04/27, 8

2024/04/28, 9

2024/04/29, 16

2024/04/30, 15

Particelle Pm2.5 a Lecco

2024/04/01, 4

2024/04/02, 5

2024/04/03, 4

2024/04/04, 4

2024/04/05, 11

2024/04/06, 12

2024/04/07, 10

2024/04/08, 13

2024/04/09, 22

2024/04/10, 2

2024/04/11, 6

2024/04/12, 11

2024/04/13, 16

2024/04/14, 11

2024/04/15, 11

2024/04/16, 9

2024/04/17, 2

2024/04/18, 4

2024/04/19, 3

2024/04/20, 2

2024/04/21, 3

2024/04/22, 3

2024/04/23, 4

2024/04/24, 5

2024/04/25, 7

2024/04/26, 8

2024/04/27, 7

2024/04/28, 8

2024/04/29, 10

2024/04/30, 8

(dati Arpa Lombardia)