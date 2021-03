Vaccinazioni degli over 80 in provincia di Bergamo, Ats spiega: «Gli appuntamenti saranno riprogrammati»

Nella notte alcuni cittadini over 80 hanno ricevuto un sms per recarsi ad effettuare la vaccinazione presso alcune sedi vaccinali in provincia di Bergamo. Un errore del sistema? Al momento non è dato sapersi con certezza, ma, assicura l'Agenzia di Tutela della Salute, saranno tutti riprogrammati.

"Ats Brianza è subito intervenuta per ovviare alla situazione, si conferma che le persone che hanno ricevuto queste convocazioni errate verranno ricontattate tutte nella giornata odierna per riprogrammare a breve gli appuntamenti presso l'ospedale cittadino".

Vari messaggi di lamentela sono apparsi sin dalle prime ore del mattino sui social network.