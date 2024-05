Malore sul lavoro: codice rosso a Mandello del Lario

Grave malore sul lavoro a Mandello del Lario. Un uomo di 81 anni è stato colpito da un malore all'interno della Moto Guzzi di via Parodi, rendendo necessario l'intervento in codice rosso dei sanitari: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario che si sono presi cura dell'anziano; stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in ospedale a sirene spiegate.

Giunto in ospedale, l'uomo è stato ricoverato in codice giallo.