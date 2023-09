Soccorso alpino, verso un anno da record. Boom d'interventi ad agosto

Si va verso un anno record per la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino. E l'impreparazione, in senso lato, rimane la grande madre di tante delle uscite richieste alle Stazioni. Lo rivelano i dati raccolti tra l'inizio del 2023 e il 31 agosto, resi noti durante una conferenza stampa convocata anche con lo scopo finale di sensibilizzare sul tema della prevenzione e ridurre il carico di lavoro sui tanti volontari che quotidianamente risalgono le montagne o si fanno calare dagli elicotteri sui pendii più o meno esposti dei non facili monti del nostro territori. E la stagione dei funghi preoccupa.

“Probabilmente quest’anno sfonderemo ogni record, ad agosto c’è stato un incremento deciso e questo ci porterà a costruire un progetto con Areu per diminuire il carico di lavoro per i soccorritori, che comunque vanno in vacanza. Con loro c’è un progetto che vogliamo finalizzare”, conferma Luca Vitali presidente del Cnsas Lombardo.

“In estate abbiamo compiuto 3-4 interventi al giorno, il periodo richiama tante persone sulle nostre montagne”, spiega invece Marco Anemoli, responsabile della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino e speleologico lombardo.

Alessandro Spada, responsabile della Stazione Valsassina e Valvarrone, è capo del gruppo più mobilitato: “Fino a luglio abbiamo registrato una diminuzione, ma ad agosto c’è stata un’importantissima impennata per lo spostamento di escursionisti e villeggianti. 33 interventi in un mese sono veramente tanti, ma per la gran parte sono di minore entità; purtroppo il 10% ha portato a dei decessi e il 30% è per gli illesi: su queste 8-9 persone si può migliorare”.

Massimo Mazzoleni, capostazione di Lecco, ragiona a 360°: “Anche noi ad agosto abbiamo registrato un’impennata d’interventi (19), sei in una sola giornata. La maggiore causa è quella dell’impreparazione tra scarsa preparazione - anche del territorio - e cattivo equipaggiamento. Il caldo ha generato grandi problemi, in quattro casi abbiamo evacuato delle famiglie intere, animali compresi”.

Un incremento importante è anche quello “legato al volano delle ferrate che sono state rimesse in pista, ma anche la Silviano De Franco in cima al Resegone e quella del Due Mani che rimane molto ostica e andrebbe chiusa perché in condizioni non idonee; in cima alla ferrata del Medale manca anche un cartello che è fondamentale e questo genera del panico. E tante altre ferrate - tutt’altro che semplici - hanno bisogno di manutenzione oltre a quelle già interessate dagli interventi: la Direttissima compie 120 anni e sarebbe anche il caso di buttarci un occhio per valutarne le condizioni. Tutti dicono che Lecco è la città della montagna, ma vi dico che non si sta facendo niente per valorizzarla. Anche le segnaletiche vanno sistemate, perché abbiamo recuperato delle persone finite nei guai anche per quello”.

Tanto è generato dalla facile presa che fanno i contenuti diffusi sui social media: “Altre problematiche sono dettate dal primo approccio delle persone che, condizionate dai social, si spostano dai Resinelli e vanno verso il Belvedere: sembra una camminata banale, ma per qualcuno può essere fonte di problemi. Tante delle persone che recuperiamo vanno veramente allo sbaraglio”. La parentesi si apre giustamente per “ringraziare i miei ragazzi che hanno dato un grosso contributo alla Stazione durante il mese di agosto. Per ora siamo tranquilli, ma già qualcuno si è perso durante la raccolta dei funghi per i boschi della Valsassina”.

“Ad agosto due ragazzini sono arrivati ai Piani d’Erna partendo in treno da Milano, dopo aver fatto merenda sono scesi e, a 5’ dal Rifugio Stoppani, si sono rifiutati di proseguire oltre perchè il papà di uno di loro gli ha detto di non andare oltre nonostante tutte le indicazioni date via telefono. Ci sono anche i compagni di escursione o scalata che abbandonano i compagni di avventura senza un perchè”, cita Mazzoleni tra i vari episodi.

Preoccupa la stagione dei funghi

Luciano Giampà è il capostazione della Triangolo Lariano: “Ad agosto abbiamo fatto solo 7 interventi, ma questo anche perché la nostra morfologia è prettamente per le escursioni. Comunque, ben 18 interventi su 47 sono stati compiuti tra giugno e luglio: la casistica è simile a quella delle altre stazioni, con l’impreparazione e l’effetto social, sommate al caldo, che fanno da volano. A parte 2-3 incidenti in falesia, abbiamo sempre avuto degli episodi avvenuti in discesa e quindi fondamentalmente dovuti a stanchezza e scarsa preparazione fisica. Anche da noi tanti volontari hanno coperto tante mancanze dettate dalle ferie degli altri”.

Riccardo Botta è, invece, il vicecapostazione della Lario Occidentale: “Io guardo agli illesi, che sono finali dettati dalla fortuna. Anche per loro partiamo sempre in sirena, perchè possono sempre muoversi e generare una tragedia. Anche dalle nostre parti si registrano infortuni dettati da nuovi sport come il downhill: un trauma di un certo livello in un ambiente impervio genera tutta una serie di complicazioni che spesso non sono comprese”.

Ora si apre la stagione dei funghi, spesso critica. Rapido giro di commenti e una linea abbastanza comune, tracciata per primo da Spada: “Giusto ieri sera abbiamo recuperato una persona tra i boschi. Da noi il problema è noto e ci porta a compiere tanti interventi, preventiva. In tanti anni di esperienza, sono sempre andato a recuperare persone che non conoscono il territorio, eccezion fatta per i malori”. Botta: “Direi che anche le famiglie debbano essere tenute in costante aggiornamento da parte dei fungiatt”. Giampà: “E soprattutto che abbiano le calzature adeguate, perchè veramente tanti li recuperiamo con gli stivali ai piedi”. Anemoli: “Lo studio e la preparazione sono fondamentali”.

Soccorso Alpino: i dati del 2023

DATI REGIONALI LOMBARDIA

1717 interventi totali

1229 persone soccorse di cui:

367 illesi, 715 feriti lievi, 52 feriti, 29 feriti gravi, 66 deceduti

21.884 ore uomo

PROVENIENZA

1122 Italia

33 Germania

14 Svizzera

8 Belgio

6 Repubblica Ceca

PRINCIPALI CAUSE INCIDENTI

(per numero di persone soccorse)

489 caduta

165 malore

105 scivolata

89 perdita orientamento

78 incapacità

31 precipitazione

26 sfinimento

25 caduta sassi

22 ritardo

10 maltempo

9 valanga

2 puntura insetti

1 morso vipera

(restanti altre cause)

PRINCIPALI ATTIVITÀ

(per numero di persone soccorse)

541 escursionismo

144 sci pista

90 alpinismo

86 mtb

49 residenza alpeggio

40 sci alpinismo

28 funghi

22 ferrate

22 lavoro

19 arrampicata sportiva

14 sci fuori pista

10 torrentismo

9 parapendio

3 equitazione

3 sci di fondo

2 cascata ghiaccio

(restanti altre attività)

2022 - 2263 (78 deceduti)

2021 - 2027 (87 deceduti)

2020 - 2066 (93 deceduti)

2019 - 1859 (74 deceduti)

2018 - 1905 (63 deceduti)

I dati della XIX Delegazione Lariana

2023

300 (18 deceduti) - parziali al 31 agosto 2023

316 (18 deceduti) - parziali al 14 settembre 2023

Lecco 78

Valsassina Valvarrone 75

Triangolo Lariano 47

Lario Occ. Ceresio 46

Varese 30

Dongo 19

Pavia Oltrepò 5

PRINCIPALI CAUSE INCIDENTI

per numero di persone soccorse

Caduta 109

Malore 41

Scivolata 31

Perdita orientamento 26

Incapacità 20

Sfinimento 11

Precipitazione 9

Caduta sassi 6

Falsa chiamata 3

Ritardo 3

PRINCIPALI ATTIVITÀ COINVOLTE

per numero di persone soccorse

Escursionismo 190

Alpinismo 21

Residenza in alpeggio 20

Ferrate 15

Mountain bike 14

Arrampicata sportiva 10

Parapendio 6

Funghi 1

2022 - 487 (35 deceduti)

2021 - 433 (31 deceduti)

2020 - 416 (31 deceduti)

2019 - 382 (23 deceduti)

2018 - 335 (18 deceduti)