Follower sui social: nello sport comanda la Calcio Lecco davanti a Lecco C5 e Torrevilla mtb

Quale società sportiva del territorio vanta il maggior numero di follower sui social network? Abbiamo confrontato il numero di seguaci che le associazioni protagoniste dello sport a Lecco e provincia hanno su Facebook e Instagram, scoprendo che rispetto a qualche anno fa si è registrato un sorpasso in testa.

La Calcio Lecco, complice anche il ritorno in Serie C di un paio di stagioni fa, ha superato il Bike Team Torrevilla e si mette dietro il Lecco Calcio a 5, a sua volta tornato in A2. Una differenza di circa 1.300 follower (dati aggiornati al 25 agosto 2021). Terzo, più staccato ma comunque oltre i 15mila follower, proprio il sodalizio di ciclismo di Monticello (con l'attuale denominazione Ktm Protek Elettrosystem).

Nella virtuale "top ten" figurano anche BrianzaOlginatese, Casatese, Basket Costa, Np Olginate, Rugby Lecco, Picco Lecco e Saints Pagnano. Appena fuori invece la Canottieri Lecco.

Decisivo Instagram

Considerando soltanto Facebook, il podio è questo: Lecco Calcio a 5, Calcio Lecco, Bike Team Torrevilla. È su Instagram che la squadra calcistica della città opera un netto sorpasso, recuperando quasi i 7mila follower di distacco patiti a livello di social "blu". Su IG il Torrevilla è secondo, quasi a quota 9mila seguaci, mentre il Lecco C5 è sempre terzo ma con "soli" 2.295 follower.

Di seguito tutti i dati; non li abbiamo ordinati come classifica poiché potremmo avere dimenticato colpevolmente qualche società (chiediamo ai nostri lettori, nel caso, di segnalarcele). Il criterio utilizzato nella scelta? Le principali società (come categoria) per ciascuno sport, più le principali polisportive del territorio.

Tutti i dati