Il sogno azzurro di Esselunga è a Bellano, sul Lario

Nella serata di venerdì 14 giugno sono iniziati gli Europei di calcio. Prima e durante la partita tra la Germania e la Scozia, terminata 5-1 in favore dei padroni di casa, è stato diffuso il nuovo spot realizzato da Esselunga: tra i vari spezzoni viene mostrata la partita tra dei giovanissimi disputati su una spiaggia. Una visione che da queste parti non è nuova: si tratta, infatti, della bella spiaggia di Bellano, comune rivierasco del Lecchese che durante gli ultimi anni è diventato è diventato una meta turistica sempre più frequentata.

In un'altra scena viene mostrato un ragazzino che, tutto solo, palleggia sulla piattaforma galleggiante mentre la telecamera si allarga e permette di ammirare le bellezze del Lario. Il sindaco Antonio Rusconi ha diffuso delle immagini di backstage, che fino a questo momento non aveva potuto pubblicare per ragioni di riservatezza.