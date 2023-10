Valmadrera: 75mila euro per guardiola, luci e bagni al pratone di Parè

Passi in avanti per la sottoscrizione del bando Arest. La giunta comunale di Valmadrera ha approvato il testo definitivo dell'Accordo di rilancio Economico, sociale e territoriale promosso dal Comune di Lecco, ente capofila, e finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato "MIL – Mobilità Integrata Lacuale: Una nuova esperienza per vivere Quel Ramo del Lago di Como". Gli assessori, durante la seduta della giunta andata in scena lunedì 23, hanno chiuso un'importante fase per poter sottoscrivere l'accordo da parte di tutti gli enti entro novembre 2023.

Il lavoro che vede coinvolte Regione Lombardia, Provincia di Lecco e i Comuni di Malgrate, Perledo e Valmadrera è iniziato nel 2022: per quanto riguarda la sola fetta valmadrerese, è previsto un cofinanziamento per l’illuminazione della passeggiata a lago, la realizzazione di un locale guardiania a servizio dell’operatore dei collegamenti lacuali e un servizio igienico aperto all’utenza. L’importo complessivo per l’intervento è di 150mila euro, coperto la metà direttamente dalla Regione.

Ampliando lo sguardo, l'accordo comprende:

Comune di Lecco: passerella pedonale e piattaforma in località Caviate;

Provincia di Lecco: Villa Monastero, recupero dell’argine sud e riqualificazione dei servizi di accoglienza;

Comune di Malgrate: realizzazione di un sistema di infomobilità sulle aree di sosta;

Comune di Perledo: formazione di peduncolo con parcheggio in località Riva di Gittana e formazione di un pontile galleggiante.

Bando Arest: i motivi

Le proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale hanno come finalità quella di attuare di un programma di interventi diretti alla riqualificazione dei servizi terra/lago, migliorando così i livelli di fruizione del lungolago, con l’obiettivo di incrementare l’attrattività turistica sul Lario Orientale e favorire l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali con il conseguente aumento dell’occupazione.

La previsione di un insieme di interventi di potenziamento di alcune aree in chiave turistica e nei servizi di base a completamento di mobilità e fruizione persegue il duplice obiettivo di migliorare la navigazione e i servizi a lago, in quanto punti di connessione con i servizi di terra al fine di favorire la scoperta e la fruizione turistica del territorio a partire dall'acqua, e sostenere il potenziamento dei servizi di supporto all'esperienza di visita del turista.