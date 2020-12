Solidarietà, parte da Lecco la raccolta fondi per aiutare il popolo armeno

Solidarietà al popolo armeno. A lanciare l'iniziativa di sensibilizzazione e di aiuto concreto è l'associazione "Amici Lecco-Vanadzor Italia Armenia" con sede in Via Calloni a Lecco, alla Cooperativa Libero Pensiero di Rancio. Scopo è portare all'attenzione la drammatica condizione nella quale il popolo armeno si dibatte dopo l'aggressione subita dall'esercito azero, che ha causato morti e feriti e oltre 110mila profughi.

«Abbiamo ricevuto il patrocinio e la condivisione sia del presidente della Provincia di Lecco sia del sindaco della città di Lecco, oltre a un significativo accordo con la Fondazione Comunitaria del Lecchese - spiegano dal sodalizio - Gli aiuti economici verranno infatti canalizzati alla Fondazione e successivamente tramite la nostra associazione agli amici armeni di Vanadzor. Nel contempo abbiamo coinvolto e informato l'intero mondo del lavoro e sociale: le organizzazioni Sindacali, tutte le associazioni imprenditoriali, gli Ordini e i Collegi Professionali, l'Ufficio scolastico provinciale e il Decanato lecchese».

«Abbiamo scelto di dedicare a questo progetto l'intero anno 2021, durante il quale saremo a disposizione per meglio argomentare questa nostra scelta solidale e di amicizia, che nacque nel 1988, anno del disastroso terremoto - proseguono dall'associazione - Sia nelle scuole che in ogni realtà dove verremo chiamati non mancheremo di aggiornare e dare il necessario rilevo all'andamento della raccolta fondi che trasmetteremo ai nostri amici di Vanadzor per la ricostruzione della loro scuola e anche per accogliere i ragazzi profughi con le loro famiglie dal Nagorno Karabakh. Pur considerando le criticità attuali causate dalla pandemia, dalla crisi sanitaria ed economica, siamo consapevoli che i cittadini e le famiglie lecchesi coglieranno la portata e l'elevato profilo della nostra iniziativa solidale nei confronti di un popolo meritevole ed esemplare per la sua dignità».