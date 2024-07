Risse, aggressioni, furti, è emergenza sicurezza: quali soluzioni adottare? Dì la tua

È senza ombra di dubbio il tema del momento, reso tristemente d'attualità da una lunga serie di fatti di cronaca che sembra non avere fine.

La questione della sicurezza urbana tiene banco nella nostra provincia, sia nel capoluogo sia nei comuni dell'hinterland e, in particolare, lungo la Riviera orientale del Lario.

Sono numerosi gli episodi che si susseguono con cadenza ormai quasi quotidiana: risse, aggressioni, furti e rapine, ma anche un dilagare di insolenza e maleducazione da parte di giovani e giovanissimi che contribuisce ad abbassare notevolmente la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza.

Lecco: centro e stazione zone 'calde'

A Lecco la questione è molto sentita, in particolare per le vie del centro e in zona stazione, teatro di episodi tristemente assurti agli onori della cronaca. Più volte esponenti politici locali hanno chiesto l'intervento delle istituzioni e delle forze dell'ordine, messe a dura prova dall'esiguo numero di risorse umane a disposizione per far fronte a tutte le emergenze.

Le forze di polizia e militari, coordinate dalla prefettura, fanno quanto possono per cercare di garantire l'ordine pubblico in un periodo storico molto complicato. È indubbio, però, che il problema sia presente e diffuso.

'Invasione' sul lago, una situazione esplosiva

Lo stesso sta accadendo nei paesi sul lago, messi a dura prova dall'arrivo ormai quotidiano di migliaia di visitatori, non tutti inclini a osservare le leggi, dotati di buon senso, rispettosi degli altri e della proprietà pubblica o privata. A Mandello, un paio di settimane fa, una riunione straordinaria del Consiglio Comunale è servita a votare un ordine del giorno con cui si chiede addirittura l'intervento dello Stato, cui spetta la competenza sul tema della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Proponiamo ai nostri lettori un sondaggio per valutare la percezione sul tema. La nostra domanda è semplice e diretta: quali soluzioni adottereste? Le risposte sono cinque ed è possibile il multivoto, ovvero spuntare più di una opzione. Il fine ultimo del sondaggio è individuare la richiesta più sentita dalla popolazione. E allora non resta che invitare i lettori di LeccoToday a votare.